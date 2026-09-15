Estimarea este realizată în funcție de volumul cauzelor și de capacitatea efectivă de procesare a fiecărei instanțe.

„Utilizând această secțiune, oricine va cunoaște orientativ cât ar putea dura până când un dosar nou este repartizat unui complet de judecată”, a transmis CSM într-o postare pe Facebook.

Pentru a susține gestionarea predictibilă și echilibrată a volumului de activitate al instanțelor, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit un mecanism care corelează fluxul cauzelor nou înregistrate cu capacitatea efectivă de procesare a instanțelor.

Ce înseamnă acest mecanism pentru cetățean

Corelarea numărului de cauze nou repartizate cu capacitatea efectivă de procesare nu este doar o măsură de organizare internă. Scopul ei este ca fiecare dosar să ajungă la un judecător, care are efectiv timpul necesar pentru a-l studia și a-l judeca. Pentru cetățean, efectul urmărit este asigurarea unui proces echitabil, în care cauza sa beneficiază de o analiză judiciară efectivă și temeinică.

Atunci când numărul cauzelor programate în aceeași ședință este foarte mare, timpul care poate fi acordat fiecărui dosar se reduce, iar sălile de judecată devin aglomerate. Corelarea fluxului de cauze noi cu capacitatea efectivă a instanței urmărește menținerea unor condiții în care fiecare cauză să poată fi judecată cu atenția cuvenită.

Accesul la Justiție

Mecanismul nu restrânge accesul la justiție: orice cerere se înregistrează la data depunerii, iar cauzele prioritare și cele excluse se repartizează în ziua înregistrării. Ceea ce se corelează cu capacitatea instanței este momentul repartizării cauzei către un complet de judecată, nu dreptul cetăţeanului de a se adresa instanței.

Obiectivul nu este doar predictibilitatea administrativă, ci și menținerea unei încărcături compatibile cu desfășurarea efectivă și de calitate a activității de judecată.

Atunci când numărul cauzelor depășește capacitatea disponibilă pentru o anumită categorie, repartizarea unor dosare poate avea loc ulterior, cu respectarea regulilor stabilite prin procedura aplicabilă. Cauzele prioritare şi cele excluse de la aplicarea mecanismului se repartizează de îndată unui complet de judecată.

Mecanismul se aplică cu respectarea transparenței, a predictibilității, a liberului acces la justiție și a repartizării aleatorii a cauzelor, susține CSM.