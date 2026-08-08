Un bărbat a fost găsit căzut în stradă, fiind declarat decesul. Din apartament au fost scoase şi 4 butelii.

Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, sâmbătă dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul III al unui bloc de locuinţe din localitatea Alunu.

„Echipajele operative sosite la faţa locului au primit informaţia că o persoană este surprinsă in apartament, iar o altă persoană, de sex masculin, căzută în stradă, a fost declarată decedată de echipajul medical aparţinând SAJ. S-a format imediat echipa de cautare-salvare, concomitent cu operaţiunile de localizare şi lichidare a incendiului. Până la sosirea forţelor de intervenţie 10 persoane din 6 apartamente s-au autoevacuat”, informează ISU Vâlcea, scrie News.ro.

În scurt timp de la sosirea pompierilor militari a fost localizat incendiul şi a fost salvată şi evacuată o femeie, conştientă şi cooperantă, din apartamentul în care a izbucnit focul. Victima a fost transportată la UPU Vâlcea de către un echipaj SAJ.

Din apartament au fost scoase 4 butelii.

Incendiul a fost lichidat, iar cauza probabilă de producere a acestuia este în curs de stabilire.