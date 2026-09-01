Incendiul izbucnit în Taormina a cuprins cartierul Zappulla din această renumită stațiune turistică, potrivit Agerpres.

Flăcările s-au răspândit din zona situată în apropierea unui cămin de bătrâni și au avansat până la primul tunel de protecție împotriva căderilor de pietre de pe Via Garipoli, principala arteră de acces de pe autostrada A18 către „Perla Mării Ionice”.

Incendiul amenința mai multe locuințe, iar accesul la unele drumuri din zonă a fost blocat, începând de la Arco dei Cappuccini. Pompierii și poliția locală interveneau la fața locului.

Primarul localității a declarat că „Taormina arde”, precizând că „situația este cu adevărat tragică”. Edilul a adăugat că incendiul ar fi fost provocat. „Taormina arde. În cartierul Zappulla, situația este cu adevărat tragică. Elicopterul pompierilor a sosit. Așteptăm sosirea avionului Canadair. Din toate punctele de vedere, pare a fi un incendiu provocat intenționat”, a declarat Cateno De Luca.