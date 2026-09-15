Potrivit statisticii oficiale, în intervalul 1 ianuarie - 31 iulie 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 6,2%, iar cele de energie electrică au crescut cu 0,1%, în comparaţie cu perioada similară din 2025.

Principalele resurse de energie primară au totalizat 18,138 milioane de tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 1,201 milioane tep, de la un an la altul.

Totodată, producţia internă a însumat 9,265 milioane tep, în scădere cu 275.900 tep (-2,9%), iar importul s-a situat la 8,872 milioane tep, cu 9,4% mai puţin faţă de primele şapte luni ale anului trecut.

Datele INS relevă faptul că, în perioada de referinţă, resursele de energie electrică au fost de 40,356 miliarde kWh, în creştere cu 54 de milioane kWh.

Astfel, producţia din termocentrale s-a ridicat la 8,815 miliarde kWh, în scădere cu 7,9%, în timp ce producţia din hidrocentrale a fost de 8,391 miliarde kWh, în creştere cu 1,183 miliarde kWh (+16,4%), iar cea din centralele nuclearo-electrice de 5,355 miliarde kWh, în scădere cu 12,3%.

Exporturile de energie electrică ale României au crescut cu 11,5% în primele 7 luni ale anului

De asemenea, producţia din centralele electrice eoliene a fost de 3,623 miliarde kWh (în creştere cu 6,7%), iar energia produsă în instalaţii solare fotovoltaice a ajuns la 4,101 miliarde kWh, în urcare cu 41,5%.

În acelaşi timp, s-a înregistrat un consum final de energie electrică de 28,076 miliarde kWh (-4,3%). Consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,8%, iluminatul public - cu 7%, iar consumul populaţiei - cu 11,9%.

În plus, la finele lunii iulie a acestui an, consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3,244 miliarde kWh, în creştere cu 381 milioane kWh în comparaţie cu intervalul similar din 2025.

Conform INS, exportul de energie electrică a crescut 11,5%, respectiv cu 930,2 milioane kWh, până la valoarea de 9,035 miliarde kWh.

Cifrele INS vin pe fondul unei crize energetice fără precedent în România, din cauza secetei și a nivelului Dunării, care coborât până la cel mai mic nivel din istorie.