Impactul a fost surprins de o cameră de bord.

Înregistrarea arată momentul în care o mașină galbenă se deplasează regulamentar pe șosea și este lovită frontal de un autoturism care vine din sensul opus și trece peste linia continuă.

Coliziunea a fost atât de puternică, încât vehiculul galben ajunge să se răstoarne aproape de calea ferată, care este paralelă cu drumul.

În această mașină se aflau un șofer de 27 de ani și o pasageră - femeia însărcinată. Iar în celălalt autoturism erau alte două persoane - conducătorul auto, de 53 de ani, și o tânără, de 23.

Toți cei 4 au fost preluați de medici și transportați la spitale din Vâlcea, Sibiu și Craiova.

Pentru femeia însărcinată a fost solicitat inclusiv un elicopter SMURD, care să scurteze timpul de intervenție. Chiar și așa, victima nu a mai putut fi salvată.