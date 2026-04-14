Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției Ukrinform de expertul militar și fost ofițer SBU Ivan Stupak.

Potrivit acestuia, până la începutul anului 2026, Rusia a funcționat într-un sistem relativ mixt: o parte dintre serviciile occidentale au fost blocate, însă utilizatorii au păstrat accesul la anumite platforme, în special pentru comunicare și coordonare.

„Era un sistem semi-deschis. Dar după incidentul legat de tentativa de asasinat asupra generalului GRU Alekseev, situația s-a schimbat radical”, a afirmat Stupak.

Internetul, între libertate limitată și securitate strictă

Expertul explică faptul că, anterior, structurile militare susțineau menținerea accesului la internet, mai ales la aplicațiile de mesagerie folosite pentru coordonare, finanțare și schimb de informații.

În paralel, instituțiile de forță, în special FSB, insistau pentru o înăsprire a controlului, considerând mediul online o sursă majoră de riscuri.

„După acest incident, argumentele serviciilor de securitate au devenit decisive. Acestea arată că prin internet se realizează recrutări, sabotaje și operațiuni frauduloase”, a precizat el.

În acest context, Rusia a accelerat implementarea unor măsuri tehnice de control asupra internetului.

„Operatorii sunt obligați să folosească echipamente și software speciale pentru monitorizare și blocare. Scopul este controlul total al spațiului informațional și detectarea rapidă a oricărei activități de opoziție”, a explicat Stupak.

El a adăugat că această direcție apropie Rusia de statele cu un internet strict reglementat și puternic controlat de autorități.

Războiul din umbră: rolul agenților în operațiuni

Referindu-se la activitatea serviciilor speciale ucrainene pe teritoriul Rusiei, Stupak a subliniat importanța rețelelor de agenți în desfășurarea operațiunilor.

„Nicio tehnologie nu funcționează de la sine. Toate aceste operațiuni sunt, în primul rând, munca oamenilor. Fără prezența agenților pe teren, este imposibil să realizezi lovituri de precizie sau eliminări”, a spus el.

Potrivit acestuia, chiar și în condițiile unor capacități avansate de informații tehnice, inclusiv din partea partenerilor SUA, factorul uman rămâne decisiv.

Stupak a menționat că operațiuni precum „Spiderweb” nu ar fi fost posibile fără sprijinul agenților aflați în interiorul Rusiei.

Aceștia includ atât cetățeni ucraineni, cât și ruși care nu susțin regimul și aleg să colaboreze, a precizat expertul.

În evaluarea sa, Stupak a comparat rezultatele operațiunilor desfășurate de serviciile speciale ale Ucrainei și Rusiei.

„Ca să folosim o expresie figurativă, scorul este pe tabelă. Ucraina a desfășurat peste douăzeci de operațiuni reușite pe teritoriul Rusiei — de diverse tipuri. Rusia a avut, în mod efectiv, un singur rezultat”, a declarat el.

Acesta a făcut referire la asasinarea unui colonel SBU, subliniind însă că, în acel caz, autorii au fost neutralizați în timpul arestării.

Consecințe în spatele frontului

Potrivit expertului, aceste evenimente demonstrează atât prezența profundă a serviciilor ucrainene în interiorul Rusiei, cât și eficiența operațiunilor lor.

„Operațiunile noastre produc lovituri semnificative asupra sistemului de securitate al Rusiei. După incidentul cu Alekseev au avut loc schimbări de personal, în special în contrainformații”, a adăugat Stupak.

În final, expertul a subliniat un paradox al situației actuale.

„Statul ucrainean, pe care Rusia a încercat ani la rând să îl discrediteze, demonstrează o eficiență mult mai mare în operațiunile pe teritoriul inamic”, a concluzionat el.

Potrivit Ukrinform, autoritățile ruse avertizează deja populația cu privire la posibile întreruperi prelungite ale internetului mobil, fiind implementate și așa-numitele „liste albe” de site-uri accesibile în timpul restricțiilor.