În mesajul transmis la ora 3:48, populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a primit recomandări de autoprotecție.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 4:45.", se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Potrivit MApN, în timpul celor aproape 70 de atacuri înregistrate în apropierea graniței româno-ucrainene, s-au înregistrat 21 de pătrunderi ale unor drone folosite de Rusia în spațiul aerian național, iar în 41 de situații, pe teritoriul României s-au găsit fragmente provenite de la aceste aparate, majoritatea în zona de nord a județului Tulcea.

De la începutul războiului din Ucraina, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, în patru județe, peste 70 de mesaje de alertă extremă, cele mai multe dintre ele fiind destinate populației din Tulcea.