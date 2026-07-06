Din izbitură, adolescentele au ajuns pe sensul opus, în fața altui autoturism. Acum sunt la terapie intensivă, nu în vacanță. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins accidentul înfiorător petrecut în cartierul Poiana Țapului.

Fetele, aflate în vacanță la munte, se întorceau de la magazin. Adolescenta de 16 ani o ia de mână pe sora mai mică, de 9 ani, apoi fac împreună trei pași pe trecerea de pietoni.

Sunt însă izbite în plin de o mașină care se îndrepta spre Brașov și proiectate pe sensul opus, într-un alt autoturism, oprit pentru a acorda prioritate unui biciclist. Ambele au rămas inconștiente pe asfalt.

Codruț Bălan, localnic: „Cea mai mică era cu capul la roată la celalat, la mașina din sensul opus!”

La locul tragediei au fost mobilizate imediat mai multe ambulanțe de la SMURD și Serviciul de Ambulanță Prahova. Medicii le-au găsit cele două surori în stop cardio-respirator și au început masajul cardiac chiar la fața locului.

George Duță, purtător de cuvânt Ambulanța Prahova: „Ambele erau inconștiente, prezentau traumatisme craniene grave, erau policontuzionate. A fost necesară intubarea.”

Echipajele au reușit să le readucă la viață pe copile și le-au transportat la spital. Cei mică este tratată în Brașov, iar sora ei la Spitalul Județean din Ploiești. Ambele sunt la terapie intensivă.

Șoferul care le-a lovit, un bărbat de 63 de ani, a susținut că nu le-a văzut pe fete. Era în stare de șoc, spun polițiștii care anchetează cazul. Traficul a fost blocat mai bine de o oră, pentru cercetări la fața locului.

Alexandru Niță, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova: „Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.”

Locul în care s-a petrecut accidentul este periculos, se plâng localnicii, mai ales în weekend, când şoferii plictisiți de cozile de pe DN1, se grăbesc să ajungă la destinație și apasă mai tare pe accelerație.

Autoritățile locale ar dori ca administratorul drumului să instaleze limitatoare de viteză sau semafoare. Totuși, edilii admit că se află în fața unui compromis : astfel de dispozitive ar îngreuna și mai mult circulaţia de pe Valea Prahovei. În acest caz polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.