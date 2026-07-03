Două femei au murit și doi copii au ajuns în stare gravă la spital după ce mașina lor a fost spulberată de tren, în Ialomița

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O familie a fost distrusă în câteva clipe, după un accident cumplit la o trecere de cale ferată. O șoferiță de 28 de ani și soacra ei, de 52, au murit pe loc după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un tren.

autor
Roxana Scridon

În urma impactului devastator, autoturismul a fost târât zeci de metri pe șine. Pe bancheta din spate se aflau cei doi copii ai tinerei. Ambii au fost grav răniți.

Accidentul a avut loc în localitatea Murgeanca din județul Ialomița. La volan se afla tânăra, iar pe scaunul din dreapta era soacra ei.

Ipoteze privind cauza accidentului

Primele informații arată că șoferița nu s-ar fi asigurat înainte de trecerea peste calea ferată, care nu era prevăzută cu bariere sau semnale luminoase. Locomotiva trenului InterCity le-a lovit în plin.

Subcomisar Ludmila Dascălu, IPJ Ialomița: „Conducătoarea auto și o femeie care se afla pe scaunul din dreapta au decedat.”

Pe bancheta din spate se aflau cei doi copii ai femeii, un băiat de 8 ani și o fetiță de 5 ani. Impactul a fost atât de puternic, încât unul dintre ei a fost aruncat în afara autoturismului.

Copiii au fost transportați cu elicopterul

Cei doi frați au fost găsiți de salvatori inconștienți, dar cu semne vitale. Din cauza stării extrem de grave, la fața locului au fost mobilizate de urgență două elicoptere SMURD, de la Constanța și București, care i-au transportat la spital.

Între timp, comunitatea din localitatea Valea Ciorii, de unde era familia, este în stare de șoc după aflarea veștii.

Culea George Daniel, director Școala Gimnazială Valea Ciorii: „Întreaga comunitate este profund afectată și ne rugăm ca ei să fie bine.”

Polițiștii continuă cercetările pentru a afla cum s-a produs accidentul. Între timp, medicii fac eforturi pentru a salva viețile celor doi frați.

Primele imagini cu sicriul fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei. Președintele a cerut mobilizare totală în stradă

Sursa: ProTV

Etichete: accident, tren, ialomița,

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