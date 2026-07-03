Două femei au murit și doi copii au ajuns în stare gravă la spital după ce mașina lor a fost spulberată de tren, în Ialomița

În urma impactului devastator, autoturismul a fost târât zeci de metri pe șine. Pe bancheta din spate se aflau cei doi copii ai tinerei. Ambii au fost grav răniți.

Accidentul a avut loc în localitatea Murgeanca din județul Ialomița. La volan se afla tânăra, iar pe scaunul din dreapta era soacra ei.

Ipoteze privind cauza accidentului

Primele informații arată că șoferița nu s-ar fi asigurat înainte de trecerea peste calea ferată, care nu era prevăzută cu bariere sau semnale luminoase. Locomotiva trenului InterCity le-a lovit în plin.