O femeie din Ploiești, care a suferit un AVC, a fost plimbată 20 de ore între spitale din lipsă de medici. A rămas cu sechele

O femeie din Ploiești a rămas cu sechele grave în urma unui accident vascular cerebral pentru că în spitalul județean nu a fost un neurolog care să o ajute. Pacienta a fost trimisa la Târgoviște, de acolo înapoi în Prahova și după mai bine de 20 de ore soțul a reușit să o aducă în București.

Medicii au făcut tot ce au putut, însă pacienta are nevoie de recuperare.

Femeia de 74 de ani s-a trezit pe 1 decembrie cu parte dreaptă paralizată și nu mai putea vorbi clar. Pentru că exista suspiciunea de AVC ambulanța a transportat-o la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unde ar fi trebuit să i se pună un diagnostic, pe baza unui computer tomograf și a consultului neurologic.

Ambulanța trebuie să ducă pacientul în cel mai apropiat spital de urgență în care poate primi îngrijirile necesare. Dacă aici nu există specialiștii care să îl ajute, bolnavul trebuie trimis în cel mai apropiat spital care îi are. Pentru că la Ploiești nu exista neurolog, femeia a fost trimisă la Târgoviște.

Mircea Eremie, soțul pacientei: „La Târgoviște doctorul s-a uitat pe tomografie, a scris o schemă de tratament și a trimis-o înapoi. Am semnat că o iau acasă și am luat o ambulanță privată și am plecat la București.”



Abia a doua zi femeia a fost internată la Institutul Național de Neurologie și Boli Neuro-vasculare din capitală, unde a stat 10 zile. Acum are nevoie de recuperare.

CT-ul realizat la Ploiești nu arăta leziuni pe creier, însă femeia avea afazie și hemipareză - semne ale atacului cerebral. Un neurolog putea recomanda efectuarea unui RMN pentru a stabili dacă i se poate administra tromboliză - perfuzia care poate dizolva cheagul de sânge din creier sau dacă avea nevoie de trombectomie.

Deși unitatea sanitară este în programul național prin care pot fi tratați pacienții cu AVC, lipsa specialiștilor împiedică de multe ori acest lucru. Spitalul are nevoie de 8 neurologi, însă în acest moment sunt doar 3.



Bogdan Nică, Managerul SJU Ploiești: „Cu cei 3 nu facem față, din cei 3 o colegă este în concediu medical, una este cu probleme de sănătate e scutită de gărzi. Vă dați seama, practic este un singur medic care face gărzi. ”

Situația spitalului din Ploiești se repetă în mai toate județele din sudul tării. Călărași, Giurgiu, Buzău, Teleorman nu pot asigura liniile de gardă pentru pacienții cu probleme neurologice. Bolnavii sunt trimiși în capitală, unde secțiile de neurologie sunt pline permanent.

În ultimele 4 luni Ministerul Dezvoltării a trimis către Finanțe 9 memorandumuri prin care cerea deblocarea a aproape 7.000 de posturi pentru pesonalul medical din unitățile sanitare aflate în subordinea autoritătilor locale.

Niciunul nu a fost aprobat. În acest timp, pacienții suferă ori își pierd viața.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 20-12-2023 19:15