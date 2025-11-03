Ce se știe despre autorul atacului sângeros din „trenul groazei”. Un bărbat de 32 de ani a fost arestat

03-11-2025
Un bărbat de 32 de ani, cetățean britanic, rămâne singurul suspect în cazul atacului petrecut acum două seri într-un tren care trebuia să ajungă la Londra.

Un al doilea individ, arestat inițial tot ca suspect, a fost eliberat fără să fie pus sub acuzare după ce anchetatorii au stabilit că nu era implicat.

Din cei 11 oameni care au fost răniți, unul este în continuare în spital, în stare gravă.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Trenul de călători în care a avut loc tragedia nu s-a mișcat din loc de mai bine de 24 de ore. Echipele criminalistice investighează fiecare centimetru pătrat - atât pe peron, cât și în interiorul trenului. Încearcă astfel să găsească dovezi care ar putea fi esențiale pentru anchetă.

Mustakim Hasnath, The Associated Press: „Echipele criminalistice vor merge din vagon în vagon, colectând dovezi și analizând imaginile surprinse de camerele de supraveghere, pentru a reconstitui secvențele cheie ale evenimentelor.”

Atacatorul, născut în orașul englez Peterborough, de unde a urcat în trenul groazei, rămâne în arest preventiv, sub acuzația de tentativă de omor. Un al doilea bărbat, arestat inițial ca suspect, a fost eliberat întrucât poliția a constatat că nu a fost implicat în atac.

În total, 11 persoane au ajuns la spital, cu răni. Printre ele, un angajat feroviar care a încercat să-l oprească pe agresor. Bărbatul este în continuare sub supravegherea medicilor în stare critică.

Amira Ostalski, martoră: „Toată lumea alerga. Un tip care stătea lângă mine își ținea brațul acoperit de sânge și mi-a zis că a fost înjunghiat. Era chiar lângă mine în tren, așa că a fost destul de înfricoșător.”

Potrivit anchetatorilor, nu există indicii că ar fi fost vorba de un atac terorist. Chiar și așa, prezența poliției a fost intensificată, în principalele gări din Marea Britanie.

03-11-2025

