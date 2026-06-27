O cameră de supraveghere a surprins momentul în care tânărul se repede asupra bărbatului de 48 de ani, pe care îl înjunghie și îl lovește. Apoi, se face nevăzut.

Violențele fizice au apărut după mai multe amenințări și jigniri pe o rețea de socializare. În urma atacului, victima a ajuns la spital cu hemoragie, iar medicii au anunțat poliția.

Bărbatul înjunghiat a refuzat să facă declarații, iar individul pus pe scandal a fugit din țară, după conflict. Polițiștii continuă cercetările, într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii publice.