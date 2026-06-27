Episodul sângeros a fost observat de un polițist aflat în timpul liber, care i-a despărțit pe cei doi.

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Potrivit anchetatorilor, tânăra a discutat aproape două ore cu fostul partener, cu 10 ani mai mare și cu mama acestuia, în fața spitalului. Însă nu a fost convinsă de niciunul să reia relația. Într-un final, bărbatul s-a urcat în mașină și i-a cerut fostei iubite o ultimă îmbrățișare, moment în care a scos un briceag și a atacat-o. Un polițist aflat în timpul liber a fost martor la scenă.

Tiberiu Ioan Mititelu, agent de poliție IPJ Neamț: „Nu mi-am dat seama din prima că ar fi fost vorba de o altercație, dar, cum am înaintat doi-trei metri, am auzit-o țipând și, când m-am întors, l-am văzut pe domnul care o ținea de păr și o lovea. Am intervenit între ei. A fost înțepată, avea urme de sânge”

Agresorul nu s-a oprit nici când a aflat că în fața lui este un polițist.

Tiberiu Ioan Mititelu, agent de poliție IPJ Neamț: „Mama lui părea că o ține pe victimă, o împingea spre mașina agresorului, astfel încât să îi fie îngreunată o posibilă fugă. Am spus că sunt de la Poliție, iar el a spus ceva de genul că nu îl interesează. A închis portiera mașinii și a demarat în trombă. Mi-am anunțat colegii de la Municipiu. Părea agresiv, mi-a arătat că are briceagul acela."

Bărbatul a fost prins la scurt timp și nu a opus rezistență. Între timp, tânăra a ajuns la spital.

Nicoleta Popescu, director medical, Spitalul Municipal de Urgență Roman: „Prezenta o plagă la nivelul antebrațului și o escoriație la nivelul scalpului. Plaga a fost explorată, a fost pansată și, ulterior, a fost însoțită de polițiști la sediul acestora."

Cu toate acestea, victima a refuzat un ordin de protecție provizoriu. Agresorul este cercetat penal pentru lovire sau alte violențe.