Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi, voluntari din cadrul primăriei au intervenit pentru protejarea vieţii şi sănătăţii femeii care tocmai născuse o fetiţă.

"Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au intervenit forţele voluntare din cadrul primăriei, care au asigurat sprijinul necesar în teren. Totodată, la locul evenimentului a fost direcţionată o altă ambulanţă, care a preluat pacienta şi fetiţa abia născută. Ambele au fost transportate la spital, în afara oricărui pericol", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa.

Coordonatorul SMURD Iaşi, doctor Diana Cimpoeşu, a declarat că după ce echipajul SAJ a rămas blocat din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a fost trimis în sprijin un echipaj ATPVM.

"Şi acesta a întâmpinat dificultăţi din cauza condiţiilor meteo. Femeia a născut la domiciliu. În sprijinul celor două echipaje a fost trimisă o maşină 4x4 de la pompieri, Duster, care ulterior a preluat echipajul medical împreună cu femeia şi nou născutul. Au fost dirijaţi la Spitalul 'Cuza Vodă' din Iaşi. Sunt stabili , sperăm cu evoluţie favorabilă", a declarat doctor Diana Cimpoeşu.