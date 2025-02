O femeie din Iași a fost ucisă de fiica ei pentru moștenire. Era bătută și chinuită de ani de zile. „Voia să îi ia casa”

Principala suspectă este chiar fiica ei, internată acum pentru expertiza psihiatrică.

Nenorocirea s-a petrecut în comună Deleni, din județul Iași. Una dintre fiicele bătrânei și o nepoată au făcut descoperirea macabră.

Alexandra Băicean, nepoata bătrânei: „Am intrat, am văzut geamul deschis, am văzut ușa deschisă și geamul spart. Când am intrat în anexă, am auzit-o pe mama: a omorât-o pe mama și am ieșit instant.”

Înainte să fie ucisă, victima a fost legată, bătută și lovită cu toporul, spun anchetatorii. Principala suspectă este chiar fiica de 40 de ani a femeii. Ea a fugit de la locul crimei, dar a fost găsită în Iași și dusă la audieri.

Vecinii spun că, în ultima vreme, individa o amenințase cu moartea pe bătrână, dar agresiunile nu au fost reclamate.

Vecin: „Voia să îi ia casa, să pună mâna pe partea bătrânei.”

Reporter: „O mai amenința pe bătrână că o va ucide?”

Vecin: „Da, de foarte multe ori.”

Și rudele sunt în stare de șoc.

Reporter: „Cum era femeia?”

Dumitru Chiriac, unchiul suspectei: „Era o femeie liniștită, era singurică.”

Eugenia Chiriac, ruda bătrânei: „Duminică au fost la biserică. Locuiau în casa asta bătrânească, de aici. Mă gândesc la nenorocirea care s-a întâmplat între neamurile noastre.”

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru omor.

După audieri, suspecta a fost internată pentru expertiza psihiatrică. Femeia are doi copii, de 8 şi 20 de ani. Cel mic este, acum, în grija statului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: