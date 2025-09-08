Creatura care a provocat haos în miez de noapte într-un bloc din Germania. A sunat la toate soneriile locatarilor

Locatarii unui bloc de apartamente din sudul Germaniei, care au sunat la poliție din cauza soneriilor care sunau non-stop noaptea, au fost surprinși să descopere că vinovatul nu era de fapt un adolescent pus pe glume.

O creatură care aluneca în sus și în jos pe placa metalică a soneriei a provocat haos în clădire, trezindu-i pe locatari din somn, mult după miezul nopții, din cauza zgomotului care nu le dădea pace, relatează The Guardian

Inițial, aceștia credeau că este vorba despre o glumă prin care adolescenții sună la ușă și fug înainte să fie prinși.

Ce a descoperit poliția

Însă când soneria a continuat să sune chiar și după sosirea a doi polițiști – în ciuda faptului că nu era nimeni la ușă, iar senzorul de mișcare nu se activase – o examinare mai atentă a plăcii de sonerie a scos la iveală prezența unui limax, un melc fără cochilie.

„Ne culcaserăm... dar, de obicei, nu mai deschidem ușa după ora 22:00, așa că am încercat să ignor soneria când a început. Am crezut că sunt copiii din casa abandonată de peste drum”, a povestit pentru tabloidul Bild Lisa, o locatară.

„Dar apoi m-a sunat cumnata mea, care locuiește la etaj, și m-a întrebat dacă și soneria noastră sună, pentru că a ei nu se mai oprea. Continua să sune chiar și când eram la telefon și nu se vedea nimeni la ușă. Am început să ne îngrijorăm. Atunci am decis să chemăm poliția”, mai spune ea.

Împreună, locatarii și polițiștii au descoperit melcul traversând panoul soneriei. „Se vedea chiar și dâra de mucus pe care o lăsase în timp ce trecea peste senzori”, a spus femeia.

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al poliției din Schwabach, Bavaria, a declarat că animalul a fost „pus la punct, învățat despre limitele teritoriului său și plasat pe o bucată de iarbă din apropiere”.

