Horoscopul lui Mercur retrograd în Săgetător – noiembrie 2025: Claritate prin revizuire și lecții din comunicare

Horoscopul perioadei 9–29 noiembrie 2025 marchează retrogradarea lui Mercur în Săgetător – un interval care ne provoacă să ne reevaluăm gândurile, planurile și modul de comunicare.

Mercur retrograd aduce, de obicei, întârzieri, confuzii sau neînțelegeri, dar și oportunități de a corecta greșeli, de a relua discuții importante și de a privi dintr-o perspectivă nouă evenimentele recente.

Mercur, planeta comunicării, își începe mișcarea retrogradă prin Săgetător, din 9 noiembrie 2025.

Cu Mercur retrograd în Săgetător, între 9 și 29 noiembrie 2025, suntem invitați să ne concentrăm asupra modului în care ne exprimăm, să revizuim planurile de viitor și interacționarea cu ceilalți.

Este posibil să apară întârzieri, neclarități sau confuzii în comunicare, în călătorii și deplasări.

Această perioadă solicită răbdare și flexibilitate, deoarece lecțiile importante pot veni din situații neașteptate sau obstacole. Dacă suntem dispuși să analizăm atent evenimentele și să facem corecțiile necesare, putem descoperi informații sau revelații valoroase.

Se recomandă prudență în toate formele de exprimare, comunicare și deplasare, întrucât pot apărea erori și blocaje temporare. Deciziile majore ar trebui amânate, deoarece există riscul să trecem cu vederea detalii esențiale. În plus, unele acțiuni, demarate înainte de trecerea lui Mercur în retrogradare, își pot găsi rezolvarea sau clarificarea în următoarele trei săptămâni.

În Săgetător, un semn al idealurilor, călătoriilor, explorării și aventurii, retrogradarea lui Mercur cere să reflectăm asupra modului în care ne exprimăm libertatea, privind planurile de viitor sau credințele după care ne trăim viața.

Pe 19 noiembrie, Mercur ajunge, prin retrogradare, înapoi în Scorpion, ca pe 29 noiembrie să revină la mișcarea directă, readucând claritate și coerență în comunicare și decizii. Din 12 decembrie, Mercur va traversa, până la începutul lunii ianuarie 2026, din nou Săgetătorul, favorizând explorarea ideilor noi și extinderea orizonturilor.

Horoscop Mercur retrograd în Săgetător

Recomandare! Citiți horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru semnul din ascendent!

Ce aduce pentru fiecare semn zodiacal mișcarea retrogradă a lui Mercur în Săgetător:

Berbec / Ascendent în Berbec

Mercur retrograd în Săgetător va activa casa studiilor, călătoriilor, credințelor și nativii Berbec vor fi provocați să-și reevalueze planurile în aceste domenii. De asemenea, este momentul unor revizuiri ale informațiilor primite, să verifice detaliile înainte de a lua decizii importante. Atenție la interpretări greșite! Este o perioadă favorabilă reflecției și clarificării obiectivelor pe termen lung.

Taur / Ascendent în Taur

Mercur retrograd în Săgetător le activează nativilor Taur sectorul intereselor financiare, a investițiilor, banilor comuni deținuți cu partenerul, datoriile, dar și sfera intimă. Taurii vor fi provocați să-și revizuiască finanțele, contractele și aspectele legate de parteneriate. Atenție la detalii și acorduri semnate în grabă! Este un moment potrivit pentru a clarifica situații mai vechi și a renegocia niște termeni. Perioada de trei săptămâni poate fi folosită pentru a-și reorganiza strategiile financiare.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Cu Mercur, guvernatorul nativilor, în mișcare retrogradă prin Săgetător, este posibil ca Gemenii să revină asupra unor discuții mai vechi sau să apară unele neînțelegeri cu partenerul de viață sau colaboratorii din sfera profesională. Atenție la asumarea unor angajamente noi fără claritate ! Este un timp bun pentru a renegocia niște condiții, pentru rezolvarea conflictelor și clarificarea unor aspecte relaționale sau profesionale.

Rac / Ascendent în Rac

Mercur retrograd în Săgetător le recomandă nativilor Rac să-și revizuiască proiectele profesionale în curs, să verifice detaliile și să fie atenți să respecte termenele limită. Pot apărea întârzieri sau schimbări la locul de muncă. Este o perioadă de trei săptămâni potrivită pentru reorganizarea activităților și corectarea unor greșeli anterioare. Atenție la comunicarea cu colegii și superiorii!

Leu / Ascendent în Leu

Retrogradarea lui Mercur în Săgetător anunță o perioadă de trei săptămâni, în care Leii își vor revizui proiectele creative, sfera sentimentală și relațiile cu copiii pentru nativii părinți. Atenție la neînțelegeri și la interpretarea greșită a unor mesaje! Leii pot reveni asupra unor decizii legate de o pasiune, o activitate de relaxare, o plecare într-o vacanță.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Mercur retrograd în Săgetător le aduce nativilor Fecioară reluarea unor discuții legate de casă și cheltuieli privind administrarea patrimoniului. Este posibil să apară unele neînțelegeri și revizuirea unor planuri sau decizii importante. Recomandarea astrelor este să încerce să consolideze relațiile de familie, să discute teme sensibile pentru a clarifica niște situații.

Balanță / Ascendent în Balanță

Mercur în mișcare retrogradă în Săgetător le aduce nativilor Balanță o revizuire a modului în care comunică, gândesc și interacționează. Pot apărea neînțelegeri sau se inițiază discuții mai vechi pentru clarificări. Este recomandat să reevalueze documentele importante, să fie atenți la informațiile care le parvin sau la modul în care se exprimă.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Mercur retrograd în Săgetător le oferă ocazia nativilor Scorpion să revizuiască bugetul, cheltuielile și investițiile. Atenție la acorduri, tranzacții financiare sau la tendința de a lua decizii impulsive! Se pot recupera sume de bani sau renegocia contracte. Perioada este favorabilă pentru a-și consolida resursele și aduce claritate în ceea ce dețin.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Mercur retrograd în Săgetător le oferă nativilor ocazia să înceapă o autoevaluare, să-și revizuiască modul în care se prezintă în fața lumii. Pot apărea concluzii în comunicarea și interacționarea cu ceilalți. Perioada este favorabilă pentru corectarea unor greșeli, reflectarea asupra obiectivelor și și recalibrarea imaginii personale. Atenție la deciziile luate în grabă!

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Mercur retrograd în Săgetător le activează nativilor sectorul subconștientului, izolării și trecutului. Este un timp potrivit pentru a reflecta asupra gândurilor, obiceiurilor și temerilor, dar și pentru descoperirea unor informații sau clarificări care au legătură cu trecutul. Sunt de evitat decizii majore și acțiuni riscante. Capricornii sunt invitați să folosească energia pentru a rezolva probleme și a-și pune ordine în gânduri și emoții.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Cu Mercur în mișcare retrogradă în Săgetător urmează o perioadă în care pot apărea neînțelegeri în relațiile cu prietenii, întârzieri sau blocaje în proiecte și colaborări. Este recomandat ca nativii Vărsător să-și revizuiască planurile și să clarifice așteptările. De asemenea, se pot relua proiecte mai vechi sau discuții nefinalizate.

Pești / Ascendent în Pești

Cu Mercur în mișcare retrogradă în Săgetător, nativii Pești pot reveni asupra unor decizii legate de sfera profesională. Este o perioadă potrivită pentru revizuirea planurilor și activităților. Este posibil să apară blocaje, întârzieri sau neînțelegeri cu șefii sau colaboratorii. Se pot redefini obiective și priorități.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













