Administratoarea Centrului Educaţional din Timişoara, unde un copil de un an şi opt luni a murit, a fost reţinută

O femeie de 33 de ani, administrator la centrul Educaţional din Timişoara unde un copil de un an şi opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental, a fost reţinută pentru 24 de ore. Ea este acuzată de ucidere din culpă.

”În urma probatoriului administrat în cauză de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, a fost reţinută o femeie de 33 de ani, administratoarea Centrului Educaţional, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Timiş.

Femeia a fost dusă în arestul Poliţiei şi în continuare poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii acestui incident.

Cercetarea s-a desfăşurat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.

Cum s-a produs tragedia

Luni, un băiat de un an şi opt luni a fost găsit înecat într-un iaz ornamental. El se afla la un Centru Educaţional din Timişoara care se află lângă un restaurant. Conduerea restaurantului a permis celor din Centrul Educaţional să folosească curtea unde se află şi iazul ornamental în care băieţelul şi-a pierdut viaţa.

La iazul ornamental sunt și tobogane, și leagăne pentru copii, unde cei mici erau duși zilnic, pentru că instituția nu are un loc de joacă propriu.

La prânz, una dintre angajate nu l-a mai văzut pe băiețel în grupul de 11 copii care fuseseră scoși afară. L-a găsit în cele din urmă în iaz și a sunat la 112.

Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Un băiețel care fusese scos pentru recreere într-un spațiu din proximitatea grădiniței împreună cu ceilalți copii, iar după un timp, personalul grădiniței a constatat lipsa acestuia. Din nefericire, în urma manevrelor efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul copilului.”

Clubul funcționa fără autorizație de creșă

Clubul la care era adus băiețelul de un an și opt luni nu este considerat, din punct de vedere legal, o instituție de învățământ, însă are un program similar unei creșe.

Conform descrierii de pe propriul site, acest loc funcționează ca și un centru educațional. Tot de acolo aflăm că părinții își pot lăsa copiii de la 8 dimineața, până seara la 18:00. Adică la fel ca într-o creșă normală.

Aura Danielescu, inspector școlar general ISJ Timiș: „Acestea nu sunt unități de învățământ și ele nu pot fi denumite creșe. Pur și simplu sunt niște cluburi care oferă servicii recreative. Ele nu figurează în rețeaua unităților de învățământ. Insistăm asupra faptului ca în aceste cluburi care nu au statutul unei creșe sau grădinițe, părinții, înainte de a-și duce copilul, ar trebui să fie foarte bine informați.”

Toți angajații clubului sunt audiați în dosarul penal deschis de polițiști pentru ucidere din culpă.

