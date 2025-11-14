O femeie care își renova casa a fost amendată cu 10.000 de lei după ce o poză cu un muncitor a ajuns la Poliția Locală

O femeie din Ploieşti a fost amendată cu 10.000 de lei de către Poliţia locală, după ce un muncitor care face lucrări la un imobil al acesteia a fost fotografiat în timp ce cară cu roaba moloz pe care l-a abandonat pe malurile şi în albia unui pârâu.

Ploieşteanca a primit o amendă suplimentară de 2.000 de lei pentru că nu are contract încheiat cu firma care gestionează deşeurile în municipiu.

Intervenţia poliţiştilor locali a avut loc vineri, în urma unei sesizări telefonice primite la dispeceratul Poliţiei Locale Ploieşti, care anunţa că o persoană cară cu roaba saci cu moloz şi deşeuri din construcţii, resturi pe care le-a abandonat pe malul şi în albia pârâului Dâmbu.

„Pe strada Pielari, poliţiştii locali au identificat imobilul unde se efectuau lucrări de renovare, de unde au fost transportate, cu roaba, deşeurile depuse pe malul şi în albia pârâului Dâmbu, zonă recent igienizată în cadrul unui amplu program al municipalităţii. Proprietara locuinţei, numita G.L, în vârstă de 62 de ani, a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 lei - în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005. De asemenea, pentru lipsa contractului de preluare a deşeurilor menajere cu operatorul de salubritate, femeia a fost amendată cu 2.000 lei, conform H.C.L. nr. 676/2024”, informează oficialii Poliţiei Locale Ploieşti.

Autorităţile cer readucerea terenului la starea iniţială

Poliţiştii i-au solicitat proprietarei imobilului să ridice molozul şi restul deşeurilor şi să readucă terenul din proximitatea râului la starea iniţială, aceştia urmând să revină pentru verificarea respectării dispoziţiilor.

De ani de zile pârâul Dâmbu reprezintă o prolemă de mediu deopotrivă pentru localnici, dar şi pentru autorităţile din Ploieşti, numeroşi locuitori care nu doresc să plătească pentru ridicarea deşeurilor mari de către firma specializată alegând să arunce ei înşişi sau să plătească alte persoane care iau cu căruţele resturile şi le aruncă în apă sau pe marginea acesteia.

