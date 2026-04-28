El este anchetat de către polițiștii maramureșeni, sub suspiciunea că și-a împușcat accidental tatăl cu o armă de vânătoare. Incidentul s-a petrecut într-o pădure din zona orașului Borșa, iar tânărul, care nu are permis pentru armă, a fost inițial reținut, ulterior fiind plasat în arest la domiciliu.

Ancheta polițiștilor maramureșeni a demarat după ce, duminică, 26 aprilie, Poliția a fost alertată de către martori cu privire la faptul că, în timp ce mai multe persoane se aflau în zona cunoscută localnicilor sub denumirea de „Pădurea Plopilor”, în zona orașului Borșa, un bărbat de 62 de ani a fost rănit, fiind împușcat cu o armă de vânătoare.

Victima a fost dusă la spital, însă, în cele din urmă, a murit din cauza rănilor suferite.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și cei ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au demarat cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

Ancheta a arătat că principalul suspect este chiar fiul victimei, care și-ar fi împușcat accidental tatăl.

„În baza cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, față de un tânăr de 26 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de violență în familie, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept, a fost dispusă inițial măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost plasat în arest la domiciliu.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în timp ce se afla în zona denumită „Pădurea Plopilor” de pe raza orașului Borșa, acesta ar fi utilizat o armă de vânătoare cu alice și l-ar fi rănit accidental pe tatăl său, un bărbat de 62 de ani”, informează reprezentanții Poliției județene Maramureș.

Verificările făcute de polițiști în bazele de date arată că tânărul nu este autorizat pentru a deține și folosi arme de vânătoare.

De altfel, potrivit unor surse judiciare, persoanele care se aflau în pădure susțin că nu se aflau la vânătoare, ci căutau coarne de cerb.