O familie din Galați a fost salvată în ultimul moment dintr-o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon

O tragedie de proporții a fost evitată la limită, miercuri dimineață, într-un cartier de la periferia orașului Galați.

Un bărbat a sunat în zori la 112 și a cerut panicat ajutorul ambulanței, pentru că membrii familiei sale sufereau de stări de amețeală și grețuri. Medicii au preluat doi copii de 2 și 4 ani, pe mama lor, de 36 de ani, și pe bunica de 82 de ani.

Copiii au fost preluați de o ambulanță și transportați în stare stabilă la Spitalul de Pediatrie Sfântul Ioan din Galați. Cele două femei au fost, de asemenea, conduse la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean.

Probleme mai serioase a pus starea de sănătate a mamei, a femeii de 36 de ani, care și-a pierdut conștiența pentru câteva momente. Pacientele sunt internate acum la secția de Medicină Internă și vor rămâne sub supraveghere.

Cel mai probabil, a fost vorba despre o intoxicație cu monoxid de carbon. Când au ajuns la adresă, medicii și asistentele au simțit un miros puternic, înțepător, și au deschis toate ferestrele pentru a aerisi locuința.

Tatăl copiilor, care dormea la mansardă, a fost cel care a dat alarma și care, cel mai probabil, a evitat producerea unei tragedii de proporții.

