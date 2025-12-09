Remorca unui autoturism s-a desprins și a lovit o mașină, în traficul din Constanța. Un copil are traumatism cranio-facial

Stiri actuale
09-12-2025 | 12:20
Masina de politie
StirilePROTV

Un copil de 10 ani a fost rănit şi transportat la spital, marţi, după ce în autoturismul în care se afla şi care circula pe o stradă din municipiul Constanţa a intrat remorca ce s-a desprins de la un alt autovehicul aflat în trafic.

autor
Stirileprotv

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, băiatul preluat de echipajul medical şi transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a suferit un traumatism cranio-facial.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că poliţiştii Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, în jurul orei 9:15, despre producerea unui accident rutier în municipiul Constanţa, pe strada Dezrobirii.

"Din primele cercetări a reieşit faptul că un bărbat, de 50 de ani, a condus un autoturism, având ataşată o remorcă. În timp ce s-ar fi aflat în mers, remorca s-ar fi desprins şi ar fi acroşat un alt autoturism, condus din sens opus, de un bărbat, de 47 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unui minor, de 10 ani, pasager în cel de-al doilea autoturism", se arată în comunicatul transmis de IPJ.

Cercetările poliţiştilor în acest caz sunt în derulare, fiind întocmit un dosar penal.

Citește și
Politie
Doi indivizi din Vaslui au înscenat răpirea unei femei pentru a obține 47.000 de euro de la iubitul ei. Ce a urmat

Sursa: Agerpres

Etichete: constanta,

Dată publicare: 09-12-2025 12:20

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză imensă: Laurențiu Reghecampf semnează! Contract pe trei ani și un salariu impresionant
Surpriză imensă: Laurențiu Reghecampf semnează! Contract pe trei ani și un salariu impresionant
Citește și...
Doi indivizi din Vaslui au înscenat răpirea unei femei pentru a obține 47.000 de euro de la iubitul ei. Ce a urmat
Stiri actuale
Doi indivizi din Vaslui au înscenat răpirea unei femei pentru a obține 47.000 de euro de la iubitul ei. Ce a urmat

O femeie şi un bărbat din județul Vaslui au fost arestaţi pentru şantaj după ce au înscenat răpirea femeii şi au filmat un videoclip în care aceasta apărea legată şi inconştientă, încercând să obţină 47.000 de euro de la partenerul ei.

Polițistul din București, prins aducând telefoane, alcool și SIM-uri deținuților, a fost condamnat cu suspendare
Stiri actuale
Polițistul din București, prins aducând telefoane, alcool și SIM-uri deținuților, a fost condamnat cu suspendare

Un poliţist din Bucureşti care a încheiat cu procurorii un acord de recunoaşterea vinovăţiei, confirmat de instanţă, a fost condamnat la doi ani şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.

Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS

Ponderea gospodăriilor din România care au acces la reţeaua de internet a ajuns, în acest an, la 89,1%, în creştere cu 0,5 puncte procentuale faţă de situaţia din 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Recomandări
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Bild: ”Are o infecție asemănătoare gripei”
Stiri Politice
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Bild: ”Are o infecție asemănătoare gripei”

Guvernul a anunțat, marți, că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de sănătate.

PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”
Stiri Politice
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit marţi în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Stiri actuale
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Decembrie 2025

03:30:55

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28