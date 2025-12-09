Remorca unui autoturism s-a desprins și a lovit o mașină, în traficul din Constanța. Un copil are traumatism cranio-facial
Un copil de 10 ani a fost rănit şi transportat la spital, marţi, după ce în autoturismul în care se afla şi care circula pe o stradă din municipiul Constanţa a intrat remorca ce s-a desprins de la un alt autovehicul aflat în trafic.
Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, băiatul preluat de echipajul medical şi transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a suferit un traumatism cranio-facial.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că poliţiştii Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, în jurul orei 9:15, despre producerea unui accident rutier în municipiul Constanţa, pe strada Dezrobirii.
"Din primele cercetări a reieşit faptul că un bărbat, de 50 de ani, a condus un autoturism, având ataşată o remorcă. În timp ce s-ar fi aflat în mers, remorca s-ar fi desprins şi ar fi acroşat un alt autoturism, condus din sens opus, de un bărbat, de 47 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unui minor, de 10 ani, pasager în cel de-al doilea autoturism", se arată în comunicatul transmis de IPJ.
Cercetările poliţiştilor în acest caz sunt în derulare, fiind întocmit un dosar penal.
