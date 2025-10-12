O familie cu trei copii a scăpat ca prin minune după ce microbuzul lor s-a răsturnat pe un drum acoperit cu grindină

O familie cu trei copii a scăpat fără nicio zgârietură, dar cu o sperietură zdravănă, după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat sâmbătă la Floroaica, în județul Călărași.

Cel mai probabil șoferul a pierdut controlul volanului pe un drum acoperit cu grindină, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat pe o parte.

Mai mulți martori, între care un jandarm aflat în timpul liber, au sărit în ajutorul victimelor, pe care le-au scos din vehicul.

Potrivit unor surse oficiale din Poliție, accidentul nu a fost raportat la 112 pentru că nimeni nu a fost rănit.

