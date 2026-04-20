Atât teatrul, cât și poliția investighează ce s-a întâmplat. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

În aceste imagini de prezentare a spectacolului „D’ale carnavalului”, în regia lui Claudiu Goga, jucat de actorii Teatrului Național Vasile Alecsandri din Iași, se vede chiar momentul în care tavanul fals cade în scenă.

Conform planului, actorii scapă nevătămați pentru că sunt la distanță. Însă ca totul să funcționeze perfect, trebuie o coordonare fără cusur între regizorul tehnic și mașinist. Primul îi face semn celui de-al doilea când să detașeze plafonul.

Sâmbătă, ceva greșit s-a întâmplat, de vreme ce tavanul fals a căzut chiar în capul unui actor.

Cristian Hadji-Culea, director Teatrul Național Vasile Alecsandri din Iași: E un moment la finalul primei părți când trebuie să cadă plafonul, actorii fiind în față. Tavanul e fixat și înainte de manevră se defixează, acum a fost anunțat prea devreme. E o problemă de sistem pe care trebuie să o rezolvăm.

Problema de sistem s-a dovedit, de fapt, a unui angajat care a venit băut la serviciu.

Cristian Hadji-Culea, director Teatrul Național Vasile Alecsandri din Iași: S-au luat mostrele de respirație în alcoolmetru. A fost înregistrată o alcoolemie.

Surse din anchetă spun că omul avea o alcoolemie de 0,54 în aerul expirat. Imediat după incident, spectacolul a fost întrerupt, iar victima a fost transportată cu o ambulanță la spital. După investigații, actorul a fost externat, cu tratament la domiciliu.

Incident similar în luna decembrie

Acum, teatrul a deschis o anchetă internă și a anunțat Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar și poliția. Culmea e că în decembrie s-a mai petrecut un incident similar. Atunci, tavanul fals a lovit o actriță.

Andreea Boboc, actor Teatrul Național Iași: Manevra există în spectacol, dar s-a efectuat la momentul nepotrivit și când a căzut acel tavan fals m-a lovit întâi pe cap, dar aveam o pălărie, după care m-a izbit pe mână și am avut o contuzie la braț.

Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

O comisie de etică din cadrul teatrului urmează să stabilească sancțiunea în cazul angajatului venit la serviciu sub influența alcoolului. Bărbatul riscă desfacerea contractului de muncă. Contactat de știrile Pro TV, el a refuzat să comenteze situația. Cazul a fost anunțat și la Ministerul Culturii.