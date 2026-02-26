Se află în localitatea Scoreiu, din județul Sibiu, unde tiruri, cisterne și mașini intră cu viteză și ies în decor printre case, în cel mai bun caz, dacă ratează virajul. Administratorul drumului spune că singura soluție este respectarea limitei de viteză de 30 de kilometri, însă mulți șoferi ignoră indicatorul.

În ultimii ani, în curba de pe DN1 din Scoreiu, județul Sibiu, s-au produs mai mult de 10 accidente. Dacă unii șoferi au reușit să evite un impact, alții au ieșit în decor ori s-au ciocnit cu alte vehicule.

Acum câteva zile, o cisternă încărcată cu gaz butan s-a răsturnat. Oamenii care locuiesc în apropiere sunt exasperați – este a patra oară în acest an când vehiculele derapează în casele lor. Scenele s-au repetat cu o dubă, un camion și un tir.

Localnic: „La fiecare bubuitură care se aude, sari din pat și fugi, că nu ai ce să faci altceva”.

Un cuplu s-a mutat la țară pentru o viață liniștită. Dar a cumpărat o casă chiar în curba cu probleme. În ultimii 5 ani, proprietarii au reparat-o de mai multe ori, după ce a fost lovită de mașini. Acum dorm iepurește, evită încăperile de la stradă și umblă cu petiții ca să găsească o rezolvare.

Corina Popa, proprietară casă afectată: „Drumurile spun că nu au nicio treabă cu primăria, primăria cu drumurile. Eu acum nu înțeleg cui să mă adresez.”

Zona este semnalizată, iar indicatoarele impun o limită de viteză de 30 km pe oră. Administratorul drumului susține că nu poate monta praguri de reducere a vitezei, pentru că DN1 e străbătut de mii de mașini de mare tonaj zilnic, iar aceste dispozitive nu ar rezista și ar genera vibrații care pot distruge clădirile de lângă șosea.

Tudor Duțu, director regional DRDP Brașov: „Din punct de vedere al semnalizării rutiere, totul este conform. Șoferii ar trebui să adapteze viteza conform acelor specificații și, în acest fel, nu ar exista niciun accident.”

Pilotul de curse Jean Tatu cunoaște curba respectivă și spune că drumul e prea îngust pentru traficul existent. Are o idee care ar putea ajuta.

Jean Tatu, pilot de curse: „Probabil o variantă de radar fix care să ducă mai departe la aplicarea unor amenzi pentru cei care nu respectă viteza în zona respectivă.”

Situația se va ameliora după deschiderea autostrăzii Sibiu-Făgăraș, care ar putea prelua o parte din trafic.