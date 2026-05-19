Operatorul aerian a anunțat la finalul 2021 mai multe rutiere pe care urma să le opereze din București.

În lunile aprilie și mai 2026, FLYONE trebuia să inaugureze zborurile dintre București și aeroporturile din Dublin (Irlanda), Frankfurt HHN (Germania), Paris CDG (Franța), Barcelona (Spania) și Londra LTN (Marea Britanie), scrie publicația Boarding Pass.

De asemenea, în iunie urmau să fie inaugurate și rutele regulate dintre București și aeroporturile din Madrid (Spania) și Nisa (Franța).

Zborurile anulate

Dintre toate destinațiile, doar zborurile spre Luton au deputat de pe data de 17 mai 2026.

De asemenea, rutele spre Dublin (Irlanda), Frankfurt HHN (Germania), Paris CDG și Nisa (Franța) și Barcelona și Madrid (Spania), au fost anulate înainte de inaugurare.

În prezent, compania aeriană mai vinde bilete doar pentru zborurile spre Tel Aviv (Israel), Bruxelles (Belgia) și Londra (Marea Britanie), mai notează publicația.