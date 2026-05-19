Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă” anunţă finalul unui maraton chirurgical de succes, cu două implanturi cohleare, efectuate simultan, în două săli de operaţie care au funcţionat în paralel.

„Este important ca pacienţii să ştie că aici, în Bucureşti, au acces la un centru de excelenţă medicală pe care l-am construit, consecvent şi profesionist, la Institutul Hociotă din Capitală, cu logistică bună, infrastructură tehnologică de vârf şi o echipă de profesionişti înalt specializaţi. Două implanturi complexe, efectuate simultan şi în condiţii de maximă siguranţă sunt argumentul concludent care ar trebui să convingă pacienţii să se adreseze echipei noastre cu încredere şi speranţă”, a declarat managerul Institutului ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă”, Corina Negrilă.

Conform unităţii snaitare, procedurile otologice complexe au fost finalizate cu succes în mai puţin de trei ore şi, foarte important, în condiţii de maximă siguranţă pentru cei doi pacienţi, care deja şi-au recăpătat parţial auzul.

Ce înseamnă implantul cohlear

„Implantul cohlear este practic singura soluţie capabilă să restituie percepţia sonoră pacienţilor cu surditate neurosenzorială profundă, pentru care protezarea auditivă convenţională nu mai oferă beneficiu. Fiecare intervenţie reuşită înseamnă, dincolo de actul chirurgical, reintegrarea unui pacient în lumea sunetelor, a comunicării şi a relaţiilor umane”, a explicat Prof. Univ. Dr. Răzvan Hainăroşie.

Două tehnologii diferite, aceeaşi rată de succes: 100%

Deşi intervenţiile au fost realizate cu tehnologii şi strategii chirurgicale diferite priorităţile au fost comune: siguranţa absolută a pacientului şi precizia actului chirurgical.

„În ambele cazuri, după inserţia electrodului s-a efectuat verificarea digitală a poziţiei şi a funcţionalităţii electrodului, etapă care a confirmat o plasare optimă şi a obiectivat rezultatul chirurgical în ambele intervenţii — un parametru esenţial pentru calitatea audiţiei recuperate şi pentru succesul reabilitării auditive ulterioare”, subliniază reprezentanţii institutului.

În prima sală de operaţie, intervenţia a fost realizată cu ajutorul unui exoscop chirurgical robotic, sub coordonarea Asistent Universitar Dr. Andreea Rusescu, medic primar ORL. Folosirea exoscopului robotic într-o procedură de implant cohlear reprezintă o demonstraţie de chirurgie de înaltă performanţă: sistemul oferă o imagine tridimensională amplificată, stabilă şi de mare claritate a câmpului operator, care susţine o disecţie controlată şi o orientare anatomică riguroasă pe tot parcursul intervenţiei.

În a doua sală de operaţie, în paralel, s-a desfăşurat o altă intervenţie complexă de implantare cohleară, prin abord combinat, endoscopic şi microscopic, de către Asistent Universitar Dr. Luana Maria Gherasie, medic specialist ORL, la un pacient cu surditate bilaterală instalată în urma unui episod de meningită.

„Procesul inflamator post-meningitic poate declanşa osificarea progresivă a cohleei, care îngustează drastic fereastra terapeutică şi poate compromite ireversibil şansa de implantare. Reuşita unei astfel de intervenţii depinde de promptitudine, de o planificare riguroasă şi de o execuţie de mare fineţe”, precizează medicii.

Institutul continuă modernizarea secțiilor

Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr.D.Hociotã" este primul şi singurul institut de profil din România, înfiinţat în anul 1972. Începând din 2021, instituţia a traversat etape succesive de modernizare şi dotare cu tehnologie de ultimă generaţie inclusiv în chirurgie de înaltă performanţă şi imagistică medicală, cea mai mare pondere dintre acestea fiind asigurate din fonduri europene (PNRR şi POIM).

Institutul Hociotă dispune de 340 de paturi, 9 săli de operaţie, 4 secţii clinice, o secţie A.T.I. şi o secţie de Recuperare copii cu dizabilităţi de auz şi vorbire.

Echipa medicală cuprinde 41 de medici primari şi specialişti şi pregăteşte studenţi, noile generaţii de specialişti ORL, prin programele de rezidenţiat derulate în institut, în calitate de bază clinică a UMF ”Carol Davila” Bucureşti.