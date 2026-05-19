Mesajul Alexandrei Căpitănescu pentru Republica Moldova, după ce a primit doar 3 puncte de la juriu. „Nu este normal”

Ea a transmis, într-un mesaj pe Instagram, că „nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor şapte persoane”. Juriul de specialişti din Republica Moldova a acordat României trei puncte, în timp ce publicul a acordat 12 puncte melodiei Alexandrei.

"Mulţumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susţinere şi pentru că ne-aţi votat. Nu suntem supăraţi pe juriul din Moldova care a punctat aşa cum a ştiut mai bine, şi nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor şapte persoane", a scris Alexandra Căpitănescu.

"Nici artiştii, nici prezentatorii nu au vina, din contră, şi-au arătat susţinerea faţă de noi, iar Moldova a votat pentru România. Abia aşteptăm să cântăm la Chişinău şi să colaborăm cu cât mai mulţi artişti moldoveni pe care îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi şi întregii echipe care a deschis Eurovisionul aşa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini şi ne putem vizita des", este mesajul artistei.

Directorul Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a demisionat după controversele privind votul de la Eurovision

În contextul scandalului privind punctajul juriului din Republica Moldova, care a acordat României trei puncte, directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Ţurcanu şi-a anunţat luni demisia.