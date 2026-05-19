Mesajul Alexandrei Căpitănescu pentru Republica Moldova, după ce a primit doar 3 puncte de la juriu. „Nu este normal”

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Capitanescu
Inquam Photos / Octav Ganea

Cântăreaţa Alexandra Căpitănescu, care a clasat România pe locul trei în finala Eurovision 2026, a mulţumit fanilor din Republica Moldova care au votat pentru piesa „Choke Me”.

autor
Claudia Alionescu

Ea a transmis, într-un mesaj pe Instagram, că „nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor şapte persoane”. Juriul de specialişti din Republica Moldova a acordat României trei puncte, în timp ce publicul a acordat 12 puncte melodiei Alexandrei.

"Mulţumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susţinere şi pentru că ne-aţi votat. Nu suntem supăraţi pe juriul din Moldova care a punctat aşa cum a ştiut mai bine, şi nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor şapte persoane", a scris Alexandra Căpitănescu.

"Nici artiştii, nici prezentatorii nu au vina, din contră, şi-au arătat susţinerea faţă de noi, iar Moldova a votat pentru România. Abia aşteptăm să cântăm la Chişinău şi să colaborăm cu cât mai mulţi artişti moldoveni pe care îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi şi întregii echipe care a deschis Eurovisionul aşa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini şi ne putem vizita des", este mesajul artistei.

Directorul Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a demisionat după controversele privind votul de la Eurovision

În contextul scandalului privind punctajul juriului din Republica Moldova, care a acordat României trei puncte, directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Ţurcanu şi-a anunţat luni demisia.

Citește și
UE, măsuri de sprijin pentru fermieri. Prețul la îngrășământ a explodat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu

Prin demisia sa, Vlad Ţurcanu îşi doreşte să transmită "un semnal clar şi anume că relaţiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum şi recunoştinţa şi consideraţia noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate".

Un singur bilet pentru toată Europa. Comisia Europeană vrea să simplifice călătoriile cu trenul

Sursa: News.ro

Etichete: alexandra capitanescu, mesaj, moldova,

Articol recomandat de sport.ro
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Citește și...
Știri Actuale
UE, măsuri de sprijin pentru fermieri. Prețul la îngrășământ a explodat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu

Uniunea Europeană se pregăteşte să anunţe marţi eliberarea de fonduri pentru a ajuta fermierii să facă faţă creşterii preţurilor la îngrăşăminte, un fenomen care s-a agravat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, informează AFP.
Știri Actuale
O companie low-cost anulează aproape toate rutele de pe Aeroportul Otopeni. Multe destinații sunt din Europa

Compania FLYONE Airlines anulează aproape toate rutele pe care le-a anunțat pentru a fi operate spre și dinspre Aeroportul Otopeni din București.
Știri Actuale
Maraton chirurgical de succes la București. „Două implanturi complexe, efectuate simultan”

Două implanturi cohleare au fost făcute simultan, în două săli de operaţie care au funcţionat în paralel, la Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă”, care anunţă că pacienţii şi-au recăpătat deja parţial auzul.

Recomandări
Stiri Diverse
Record pentru o lucrare a lui Brâncuși. „Danaida” a fost vândută la New York cu peste 107 milioane de dolari. FOTO

„Danaida”, o lucrare celebră a lui Constantin Brâncuși, a fost vândută cu peste 107 milioane de dolari la licitația organizată luni de casa Christie's în New York, fiind era una dintre cele mai așteptate lucrări.

Știri Actuale
Alertă extremă în Tulcea. Un nou atac cu drone rusești la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16

Alertă la primele ore ale dimineții la granița României. MApN transmite că forțele ruse au atacat cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, la granița cu județul românesc Tulcea.

Stiri Economice
Agenția Fitch ”avertizează serios” România. Care este cel mai mare risc pentru țara noastră

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings avertizează serios asupra riscurilor legate de instabilitatea politică, întârzierile în reformele din PNRR şi presiunile externe asupra economiei, iar următoarele luni sunt decisive, spune ministrul Finanțelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Mai 2026

46:25

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 18 Mai 2026

01:48:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:56

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 14

23:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Decizia luată de Manchester City, după ce Pep Guardiola a anunțat clubul că va pleca

Sport

Fostul golgheter al FCSB-ului revine: „În foarte scurt timp!“