"Mănuși, măști și alte deșeuri medicale, un morman de gunoaie! Totul în miez de noapte, în Parcul Cișmigiu! Nu acceptăm așa ceva! Amenda a fost de 70.000 de lei! Am făcut verificări și am identificat proveniența, o clinică stomatologică din zonă. Ghena clădirii în care funcționează unitatea medicală nu a fost securizată corespunzător. În tot cazul, acele deșeuri nu aveau ce să caute în pubelele pentru gunoi menajer", a informat, luni, Poliția Locală a Municipiului București, într-o postare pe Facebook.

Angajați de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București au igienizat "rapid" zona, a transmis sursa citată.