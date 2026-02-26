Individul purta brăţară de monitorizare, tocmai ca să nu se apropie de femeie. Camera de bord a șoferiței a înregistrat momentul.

În imaginile surprinse cu camera de bord a femeii se observă mașina bărbatului care vine din sens opus. Când ajunge aproape de autoturismul femeii, acesta virează brusc spre ea și o lovește.

Impactul a fost puternic, dar, din fericire, femeia nu a fost rănită. Inițial, polițiștii au făcut cercetări pentru producerea unui accident rutier.

Ulterior, au descoperit că bărbatul - un profesor de matematică de 27 de ani - avea un ordin de protecţie emis împotriva lui. În trecut, a agresat-o pe femeia de 32 de ani. Aceasta a cerut ajutorul autorităților, iar judecătorii au decis că timp de 6 luni, profesorul nu are voie să se apropie de ea şi este obligat să poarte brăţara de monitorizare.

Individul mai avea o lună de respectat aceste interdicţii, când s-a petrecut accidentul.

În urma audierii, bărbatul a fost reţinut, pentru distrugerea autoturismului, dar şi pentru încălcarea ordinului de protecţie.

Acum, însă, procurorii vor cere arestarea lui preventivă.