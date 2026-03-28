Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în prima lună a acestui an mai mic cu 32.203 posturi.

Peste 63,77% dintre posturile ocupate erau în administraţia publică centrală, respectiv 816.514 (minus 25.750 faţă de ianuarie 2025), iar dintre acestea 601.747 erau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (minus 20.516 angajaţi, comparativ cu ianuarie 2025).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educaţiei, respectiv 293.922 (minus 14.130 comparativ cu prima lună din 2025), Ministerul Afacerilor Interne - 125.676 (plus 745), Ministerul Apărării Naţionale - 76.175 (minus 4.914), Ministerul Finanţelor - 23.721 (minus 1.076) şi Ministerul Sănătăţii -18.318 (plus 78).

Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.758 de posturi (minus 421 comparativ cu ianuarie 2025), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 42.680 (minus 1.187), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 163.329 de posturi ocupate (minus 3.626).

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în ianuarie 2026, 463.791 de persoane (minus 6.453 comparativ cu ianuarie 2025), dintre care 282.285 în instituţii finanţate integral din bugetele locale (minus 5.433) şi 181.506 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (minus 1.020).