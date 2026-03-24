Oamenii pot verifica pe site-ul inspectorulbalastierelor.ro datele firmelor, perimetrele aprobate și pot face sesizări atunci când observă nereguli. Măsura vine după numeroasele cazuri de exploatări ilegale descoperite în toată țara, care pot crește riscul de inundații și pun oamenii în pericol.

Autoritățile spun că au decis să lanseze platforma după numeroasele ilegalități descoperite de-a lungul timpului. Un exemplu recent vine din județul Gorj, unde o echipă "România, te iubesc" a surprins un utilaj care săpa în albia unui râu fără să respecte condițiile din autorizație.

În astfel de situații, chiar dacă firma este autorizată, depășirea limitelor stabilite prin aviz este ilegală.

Ionică Ștefan, șeful inspecției ABA Jiu: Este furt de agregate minerale. Stânga, dreapta, chiar și sub albie. Stânga, dreapta este vizibil, dar și acum chiar dacă el este în perimetru, noi o să facem măsurători în ceea ce privește adâncimea, să vedem dacă respectă condițiile din autorizație. După cum vedeți, el se duce la o adâncime destul de mare.

Drept dovadă, după ce a observat echipa de filmare, angajatul din utilaj a încercat să-și ascundă fapta.

Astfel de activități necontrolate nu afectează doar mediul, ci și oamenii. Camioanele și utilajele fac foarte mult zgomot și praf și asta afectează calitatea vieții locuitorilor din împrejurimi. În plus, crește și riscul de inundații. Săpatul excesiv poate modifica albia răurilor și devia cursul apei.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Știm deja cazuri absolut îngrijorătoare în care comunități au rămas fără apă din cauza balastierelor ilegale. Am avut, din păcate, inclusiv tragedii, copii care au murit în iazuri piscicole care nu au respectat toate normele care trebuiau să fie respectate.

Vom prezenta pe larg subiectul balastierelor într-o ediție viitoare a emisiunii "România, te iubesc".