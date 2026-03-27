Sprijinul se va acorda pentru anul 2026 şi vizează un consum standard de 78 litri/ha, mai spune ministrul.

”Există soluţii pentru ca fermierii să poată achiziţiona motorină mai ieftină! Am pus în transparenţă decizională mecanismul prin care motorina folosită în agricultură să poată fi achiziţionată direct de la pompă, fără accize şi fără TVA”, anunţă ministrul Florin Barbu pe Facebook.

El precizează că sprijinul se va acorda pentru anul 2026, vizează un consum standard de 78 litri/ha şi va fi acordat pe baza adeverinţelor eliberate de APIA.

”Este obligatoriu să intervenim pentru a le oferi fermierilor sprijinul de care au nevoie pentru a-şi continua activitatea în această perioadă complicată”, mai arată Barbu.

PSD îi solicita, recent, premierului Bolojan să aprobe urgent iniţiativa ministrului Agriculturii privind scutirea directă a fermierilor de la plata accizei şi a TVA-ului pentru motorina folosită în agricultură, arătând că blocarea nemotivată a unei decizii determină, pe tot lanţul agroalimentar, efecte negative ce se vor acumula în preţul final al alimentelor.