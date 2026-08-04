Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea.

IGSU a transmis mesaj RO-Alert începând cu ora 16:00.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis, marţi, o alertă extremă de informare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe o durată estimată de 90 de minute.

Autorităţile îndeamnă oamenii să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă, relatează Agerpres.

În lipsa unui adăpost, cetăţenii sunt sfătuiţi să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori.

Locuitorii din Tulcea primesc aproape în fiecare zi RO-Alert privind posibile căderi de drone.

România a distrus trei drone în trei zile. Între primul și ultimul incident au trecut mai puțin de 48 de ore

La data de 26 iulie, armata a distrus a treia dronă care a pătruns în spațiul aerian românesc în decurs de trei zile, după incidentele din data de 24 iulie din județul Buzău, și din 25 iulie, din județul Tulcea. Cele trei dorne au fost distruse în mai puțin de 48 de ore.

La acea vreme, vinerea, o dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al României de un pilot român aflat la manşa unei aeronave F-16, într-o zonă nelocuită. La ora 11:02, aeronava F-16 a Forţelor Aeriene Române a angajat ţinta şi a distrus-o.

Sâmbăta, o altă dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian românesc, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan. Drona a fost neutralizată la ora 08:30 de acelaşi echipaj de F-16 care distrusese cu o zi înainte drona căzută în zona Padina, judeţul Buzău. Ulterior, echipe ale MApN au fost trimise în zona de impact pentru verificări.

Duminica, radarele MApN au detectat o dronă în afara spaţiului aerian al României, aceasta intrând în apele teritoriale româneşti la ora 10:08. Cinci minute mai târziu, la ora 10:13, drona a fost doborâtă în condiţii de siguranţă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forţelor Aeriene Române, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României.

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