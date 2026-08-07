De asemenea, femeile care circulă cu trotinete electrice prezintă un risc mai ridicat decât bărbații de a suferi răni grave.
Datele arată că, în comparație cu motocicliștii, utilizatorii de trotinete electrice au:
- un risc de 3,5 ori mai mare de a suferi un traumatism cranio-cerebral;
- un risc de 1,5 ori mai mare de a suferi leziuni ale organelor interne;
- un risc de 3,2 ori mai mare de a suferi leziuni ale arterelor sau venelor.
Comparativ cu bicicliștii, riscul este:
- de 1,7 ori mai mare pentru traumatismele cranio-cerebrale;
- de 1,4 ori mai mare pentru leziunile organelor interne;
- de 1,7 ori mai mare pentru leziunile arterelor și venelor.
Peste 15.000 de pacienți analizați
O echipă de experți coordonată de chirurgul David Bodansky a ajuns la aceste concluzii după analizarea datelor a 15.247 de pacienți incluși în Registrul Național al Traumelor Majore.
Printre aceștia s-au numărat:
- 580 de utilizatori de trotinete electrice;
- peste 7.000 de motocicliști;
- 7.740 de bicicliști.
Copiii și lipsa căștii de protecție cresc riscurile
Studiul a mai constatat că mai mult de unul din zece utilizatori de trotinete electrice era copil, categorie care s-a dovedit mai predispusă la accidentări.
În plus, purtarea căștii de protecție a fost consemnată în cazul a doar 5,9% dintre utilizatorii de trotinete electrice, comparativ cu aproximativ 75% dintre motocicliști și 45% dintre bicicliști.
Un risc mai mic de fracturi
Pe de altă parte, cercetătorii au observat că riscul de fracturi în cazul utilizatorilor de trotinete electrice este:
- cu 20% mai mic decât în cazul motocicliștilor;
- cu 10% mai mic decât în cazul bicicliștilor.