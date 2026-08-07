De asemenea, femeile care circulă cu trotinete electrice prezintă un risc mai ridicat decât bărbații de a suferi răni grave.

Datele arată că, în comparație cu motocicliștii, utilizatorii de trotinete electrice au:

un risc de 3,5 ori mai mare de a suferi un traumatism cranio-cerebral;

de a suferi un traumatism cranio-cerebral; un risc de 1,5 ori mai mare de a suferi leziuni ale organelor interne;

de a suferi leziuni ale organelor interne; un risc de 3,2 ori mai mare de a suferi leziuni ale arterelor sau venelor.

Comparativ cu bicicliștii, riscul este:

de 1,7 ori mai mare pentru traumatismele cranio-cerebrale;

pentru traumatismele cranio-cerebrale; de 1,4 ori mai mare pentru leziunile organelor interne;

pentru leziunile organelor interne; de 1,7 ori mai mare pentru leziunile arterelor și venelor.

Peste 15.000 de pacienți analizați

O echipă de experți coordonată de chirurgul David Bodansky a ajuns la aceste concluzii după analizarea datelor a 15.247 de pacienți incluși în Registrul Național al Traumelor Majore.

Printre aceștia s-au numărat:

580 de utilizatori de trotinete electrice;

peste 7.000 de motocicliști;

7.740 de bicicliști.

Copiii și lipsa căștii de protecție cresc riscurile

Studiul a mai constatat că mai mult de unul din zece utilizatori de trotinete electrice era copil, categorie care s-a dovedit mai predispusă la accidentări.

În plus, purtarea căștii de protecție a fost consemnată în cazul a doar 5,9% dintre utilizatorii de trotinete electrice, comparativ cu aproximativ 75% dintre motocicliști și 45% dintre bicicliști.

Un risc mai mic de fracturi

Pe de altă parte, cercetătorii au observat că riscul de fracturi în cazul utilizatorilor de trotinete electrice este: