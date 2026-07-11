Astfel, e permis accesul la metrou cu biciclete și trotinete inclusiv între orele 11:00 și 14:00, în zilele lucrătoare, în perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026. În prezent se poate intra în timpul săptămânii doar între orele 20:00 și 23:00 și permanent în weekend și de sărbătorile legale.

Pentru vehiculele cu două roți este rezervat primul vagon. Acestea trebuie amplasate în spatele cabinei mecanicului, astfel încât să nu afecteze confortul și siguranța pasagerilor. Sunt și alte limitări: nu au acces bicicletele pentru transport marfă, cele care au atașate containere sau cutii.