Nepoții de 15 și 16 ani ai bătrânului sunt cei care au acționat, spun polițiștii. Incendierea a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum cei doi adolescenți dau foc unei rulote parcate în curtea femeii, apoi fug.

Cea vizata este fostă iubită a bătrânului, o femeie cu 30 de ani mai tânără decât el, care a decis să se despartă de acesta. Decizia ei a provocat furia bărbatului.

Poliţiştii au fost alertaţi după ce proprietarul imaginilor a văzut că focul a fost pus, iar cercetările i-au dus pe anchetatori la cei doi nepoţi. De la ei, au aflat că au fost puşi de bătrân să incendieze rulota și ar fi fost duși la fața locului de fiul bătrânului.

Bărbatul a fost reținut, la fel ca și suspectul de 16 ani. Sunt cercetați pentru incendiere și violare de domiciliu. Cel care le-ar fi cerut rudelor să-l răzbune este plecat din țară, însă este vizat și el de anchetatori.