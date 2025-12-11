Noi reguli pentru prevenirea hărțuirii la locul de muncă. Amenzi de 7.000 de lei pentru angajatorii care nu se conformează

Angajatorii vor trebui să respecte reguli noi, pentru a preveni violența și hărțuirea la locul de muncă.

Guvernul a adoptat joi modificări legislative care obligă firmele să prevină astfel de situații și să asigure că, dacă apar, pot fi raportate în mod confidențial.

Regulile se aplică atât la sediul companiei, cât și pentru munca de acasă, deplasările cu colegii și discuțiile purtate online.

Ca să ne aliniem cerințelor europene, guvernul introduce acum obligații clare pentru angajatori.

Corespondent Știrile PRO TV: „Aceștia trebuie să se asigure că au un sistem prin care actele de violență sau hărțuire pot fi raportate de victime în siguranță, în mod confidențial. Iar regulamentele interne să includă reguli de prevenire a acestor situații, pe care angajații să le știe în detaliu. Angajatorii au la dispoziție trei luni ca să se conformeze, iar cei care nu respectă noile reguli riscă amenzi între 3.500 și 7.000 de lei.”

Potrivit legii, prin hărțuire înțelegem un comportament ostil, remarci verbale abuzive, dar și gesturi sau acțiuni care creează un mediu de lucru intimidant sau degradant.

De exemplu, distribuirea de materiale ofensatoare, cu conținut indecent, insinuările, glumele sau remarcile obscene, dar și comentarii despre aspectul fizic sau caracterul unei persoane care cauzează suferință sunt toate exemple de hărțuire.

Tot aici intră atenția nedorită, precum spionarea, urmărirea ori telefoanele și mesajele, inclusiv pe rețelele sociale, cu conotații sexuale sau care invadează viața personală.

În același timp, specialiștii în resurse umane spun că reclamațiile ar trebui analizate de o comisie.

Aida Chivu, specialist resurse umane: „Este foarte important să fie mixtă, să întâlnim oameni care ocupă poziții cumva obiective în companie. Procedura e așa: duc către persoana desemnată, care primește reclamațiile. Ele sunt analizate, iar ulterior se comunică o decizie celor implicați.”

Noile reguli vizează și spațiile publice sau private care devin loc de muncă.

Răzvan Vasiliu, avocat specializat în dreptul muncii: „Prin locul de muncă nu trebuie privit doar locul unde salariatul efectiv prestează munca, ci și spațiile comune pe care salariatul le împarte cu colegii, spațiile de cazare. Hărțuirea la locul de muncă poate interveni inclusiv pe traseul de la locul de muncă spre casă și de la casă spre locul de muncă.”

Și în cazul teambuilding-urilor organizate de angajatori, putem vorbi de acte de violență ori hărțuire la locul de muncă, mai spun specialiștii.

