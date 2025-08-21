Noi reguli în sistemul sanitar. Spitalele private, bune de plată dacă transferă nejustificat pacienți la stat

21-08-2025 | 19:49
Măsurile propuse pentru reforma sistemului sanitar au stârnit critici. Autoritățile au vrut să schimbe procedura prin care bolnavii pot cere în instanță decontarea medicamentelor scumpe, care nu sunt pe lista celor compensate.

autor
Liliana Curea

Însă au dat înapoi după reacția asociațiilor de pacienți. Pe de altă parte, spitalele private vor plăti dacă vor transfera nejustificat pacienți în spitalele publice, iar unitățile sanitare de stat pot organiza consorții medicale.

Pacienții care au nevoie de tratamente inovative care încă nu sunt decontate pot obține în instanță dreptul de a primi gratuit medicamentele. Articolul din document care a iscat scandalul interzicea posibilitatea ca bolnavii să solicite aceste tratamente.

Radu Gănescu, președinte al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC): „Nu este o prevedere corectă, nu credem că ajută. Mai mult, îngrădește drepturile pacienților și nu vom susține niciodată această prevedere. Suntem ferm convinși că dreptul constituțional la sănătate este încălcat printr-o astfel de prevedere, dreptul de a merge în instanță credem că este încălcat. Cu siguranță ar fi fost atacată la Curtea Constituțională această ordonanță”.

După ce asociațiile de pacienți au reacționat, la câteva ore ministrul Alexandru Rogobete a anunțat că autoritățile renunță la acel articol.

Spitalele private, bune de plată dacă transferă nejustificat pacienți la stat

Ordonanța prevede și că spitalele private să plătească dacă transferă nejustificat un pacient la stat ori acesta este internat în 48 de ore de la externare într-o unitate sanitară publică pentru aceeași patologie. Plata se va face indiferent dacă bolnavul este sau nu asigurat.

Conform documentului, se vor da mai mulți bani spitalelor publice pentru analize și investigații de genul CT sau RMN. Dacă în cadrul controalelor unitățile sanitare nu vor putea demonstra că au folosit toate echipamentele sau materialele trecute în fișa unui pacient, vor fi aplicate amenzi.

În plus, „vom sancționa foarte drastic internările fictive. Se întâmplă atât la sistemul public, cât și în sistemul privat. Sancțiunile de la 5% până la 20% din valoarea serviciilor efectuate pe perioada controlului pe secția respectivă, iar pentru medicii care recurg la astfel de practici vor fi sancțiuni suplimentare. Li se va interzice contractul cu casa de asigurări de sănătate la prima abatere pentru șase luni, iar la a doua abatere, trei ani de zile”, explică Horațiu Moldovan, președinte CNAS.

Medicii din ambulatoriu vor fi mai bine plătiți pentru serviciile acordate și vor putea să își împartă programul în mai multe cabinete, dacă nu sunt în același oraș.

Documentul prevede modificări și pentru medicii de familie. Dacă nu au pacienți, vor putea sta cinci ore în loc de șapte în punctele de lucru externe cabinetului. În plus, vor fi plătiți mai mult pentru serviciile medicale pe care le oferă, nu pentru numărul de pacienți. Ponderea va fi de 80-20%.

Sursa: Pro TV

