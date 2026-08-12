Femeia era sub influența alcoolului și dormea, lăsând-o pe cea mică nesupravegheată și cu ușa de la balcon deschisă. Prezența de spirit și acțiunea hotărâtă și eficientă a unor vecini au salvat viața unei fetițe de patru ani, care a căzut de la etajul cinci al unui bloc din orașul polonez Łomża. Au întins o pătură în care au reușit s-o prindă pe cea mică.

Grzegorz Plonski, martor: „Un vecin a venit în fugă cu o pătură, iar noi trei am sărit peste terasa de la parter și am prins copilul, în ultimul moment. Totul s-a întâmplat într-o clipă.”

Milena Lepkowska, martoră: „Am sunat imediat la 112. Au ajuns, nu știu, după vreo trei minute, foarte repede, dar între timp copilul deja căzuse. Din fericire, vecinii erau deja acolo. Eu am făcut ce am putut. Am dat alarma, am fugit jos și am examinat rapid copilul, pentru că sunt medic. Nu am constatat răni majore.”

Comisar adjunct Karolina Wojciekian, Poliția Municipală din Łomża: „Ofițerul de serviciu de la secția de poliție din Łomża a primit un apel privind un copil aflat pe balustrada unui balcon și, câteva momente mai târziu, a aflat că acel copil căzuse deja de pe balcon, de la etajul cinci. Când polițiștii au ajuns la fața locului, au constatat că ambulanța sosise deja pentru a acorda îngrijiri copilului. S-a stabilit că mama dormea în apartamentul din care copilul ieșise pe balcon și se urcase pe balustradă. Primele verificări indică faptul că mama se afla sub influența alcoolului.”

Potrivit presei poloneze, femeia ar fi avut o alcoolemie de 0,7 la mie în sânge.

Prof. Ewa Matuszczak, Spitalul Clinic Universitar de Copii din Białystok: „Copilul nu a avut nevoie de intervenție chirurgicală. Deși a căzut de la o înălțime foarte mare, de la etajul cinci, fetița a căzut în pătură și doar s-a rostogolit de pe pătura în care au prins-o, suferind astfel doar contuzii ușoare.”