„Consumul produsului este strict descurajat, deoarece un risc pentru sănătate nu poate fi exclus”, transmit producătorii.

„YORIJORI FOOD SRL - calitatea produselor noastre şi transparenţa faţă de clienţii noştri sunt priorităţile noastre principale. Prin urmare, din motive de protecţie preventivă a consumatorilor, rechemăm următorul produs: KOREAN STREET HONGDAE RED CHILLI TOPOKKI. Variantă: Topokki, aromă dulce-iute”, anunţă compania, într-un mesaj postat pe site-ul ANSVSA.

Loturile vizate

Compania precizează că sunt vizate loturile 13.02.2027 // 10.03.2027.

„Testele interne ale produsului menţionat mai sus au revelat niveluri ridicate de bacterii Bacillus cereus. Toxinele Bacillus cereus pot provoca greaţă, vărsături sau diaree. Consumul produsului este strict descurajat, deoarece un risc pentru sănătate nu poate fi exclus”, se mai arată în anunţ.

Rechemarea se aplică doar anumitor date de expirare

Această rechemare se aplică exclusiv datelor de expirare menţionate mai sus şi BBD: 15.04.2027 (o altă rechemare).

„Alte date de expirare (loturi) ale produsului şi alte produse ale mărcii KOREAN STREET nu sunt afectate de această rechemare. Clienţii care au achiziţionat produsul afectat îl pot returna, desigur, la comerciantul respectiv”, a mai transmis compania.

Aceasta precizează că produsele se comercializează în magazinele K-Food din Bucureşti.