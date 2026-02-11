Mai mulți britanici au murit după ce au contractat infecții digestive în timpul sejururilor pe insulele din largul coastei Africii de Vest, The Independent.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a anunțat că a identificat peste 150 de persoane din Regatul Unit care s-au îmbolnăvit. Dintre cele 118 cazuri de Shigella raportate de la 1 octombrie și asociate călătoriilor internaționale, 112 (95%) erau persoane care vizitaseră Capul Verde, în special zonele Santa Maria și Boa Vista. De asemenea, au fost confirmate 43 de cazuri de Salmonella, din trei focare distincte, legate de călătorii în aceeași destinație.

Recomandările autorităților sanitare

Potrivit unui studiu recent al UKHSA, riscul de infecție poate fi crescut de utilizarea piscinelor locale, a apei contaminate, a condițiilor sanitare precare, dar și de consumul alimentelor de tip bufet în hoteluri sau în timpul excursiilor. Autoritățile recomandă spălarea frecventă a mâinilor, consumul de apă îmbuteliată sau fiartă (inclusiv pentru spălatul pe dinți), evitarea gheții în băuturi, alegerea alimentelor bine gătite și consumarea doar a fructelor decojite personal.

Șase decese și acțiuni în instanță

Șase britanici au murit în ultimii ani după ce s-au îmbolnăvit în Capul Verde, iar familiile acestora, împreună cu peste 1.500 de persoane care susțin că s-au îmbolnăvit, sunt reprezentate de o firmă de avocatură în acțiuni în despăgubire împotriva operatorului turistic Tui.

Printre victime se numără Mark Ashley, 55 de ani, care s-a îmbolnăvit grav în timpul unei vacanțe la un resort de cinci stele din Sal și a murit la scurt timp după întoarcerea în Marea Britanie, precum și Karen Pooley, 64 de ani, care a decedat după ce a suferit complicații severe în urma unei infecții gastrice contractate în timpul sejurului.

Shigella este o bacterie care provoacă diaree severă, febră și crampe abdominale și se transmite prin alimente, apă sau suprafețe contaminate. Salmonella este, de asemenea, asociată frecvent cu alimente contaminate și poate provoca infecții digestive grave.