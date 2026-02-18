Poziția premierului vine oarecum în contrast cu poziția guvernatorului BNR Mugur Isărescu și cu apelul fostului președinte Traian Băsescu.

„Sper să fim în situația în care, în afară de colaborarea normală cu Fondul Monetar Internațional, să rămânem o țară stabilă, în care măsurile pe care le ia guvernul sunt de natură să stabilizeze economia, ceea ce am reușit până acum și, practic, perioada dificilă se apropie de final", a afirmat Bolojan, la Antena 3, adăugând că „nu există în momentul de față nicio situație în care să recurgem la o astfel de situație", având „colaborări instituționale normale" cu toate instituțiile financiare, transmite news.ro.

Cu câteva ore înainte, guvernatorul BNR declarase că România are „un acord aproape permanent cu FMI", dar „de politici, nu de finanțare". Isărescu precizase că specialiștii Fondului au sugerat o corecție fiscală centrată pe „impozitul progresiv și nu majorarea TVA", dar „s-a ajuns la altă soluție" cu noul pachet fiscal.

Fostul președinte Traian Băsescu ceruse vineri seară intervenția FMI, argumentând că „actuala coaliție nici tehnic și nici politic nu își asumă ceea ce trebuie făcut pentru redresarea economiei românești".