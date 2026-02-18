„Astăzi, 18 februarie 2026, în jurul orei 18.00, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 21 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar afla căzută pe o stradă din Sectorul 6, posibil electrocutată. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au identificat o minoră, în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconştienţă, prezentând semne vitale”, a transmis, miercuri seară, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că un echipaj SMURD i-a acordat primul ajutor şi a transportat-o ulterior la o unitate medicală.

„Totodată, la faţa locului au intervenit şi pompierii, întrucât a fost identificat un copac căzut peste fire de tensiune, acestea aflându-se la sol. Zona a fost delimitată şi securizată de poliţişti, prin instituirea unui perimetru de siguranţă şi restricţionarea accesului persoanelor, până la sosirea unei echipe specializate”, a mai transmis sursa citată.

Familia fetei a fost informată cu privire la producerea incidentului.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 21 Poliţie, sub supravegherea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale ce se impun.

Pompierii au avut sute de intervenţii din cauza vremii. Miercuri, doar în intervalul 08:00-09:00, în Bucuresti au fost gestionate 160 de interventii pentru îndepărtarea a 183 de copaci rupti şi 74 de auto avariate, 2 stalpi rupti, 3 cabluri de electricitate rupte