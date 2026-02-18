Alte șase persoane din grup au supraviețuit, iar una este încă dispărută, deși se presupune că a murit, au declarat oficialii, în timp ce echipele de căutare se luptă cu condiții de vizibilitate aproape zero au precizat autoritățile, miercuri, conform NBC News.

„Am discutat cu familiile persoanelor care sunt încă dispărute și le-am informat că misiunea noastră a trecut de la salvarea la recuperarea cadavrelor”, a declarat reporterilor șeriful din comitatul Nevada, Shannan Moon. „Este o discuție dificilă de purtat cu cei dragi.”

Avalanșa de la Lake Tahoe a avut o lungimea unui teren de fotbal, au declarat autoritățile. Cinci clienți și un ghid au supraviețuit avalanșei, potrivit lui Moon. Supraviețuitorii au vârste cuprinse între 30 și 55 de ani, a spus ea.

Cadavrele celor uciși rămân la fața locului, unde persistă un risc semnificativ de avalanșă.

Șeriful Wayne Woo din comitatul Placer, ai cărui adjuncți participă la operațiunile de căutare, a declarat că ar putea dura ceva timp până când toate cele nouă cadavre vor putea fi recuperate.

„Suntem cu toții hotărâți să ducem această misiune până la capăt. În acest moment, va trebui să aștept, sper, o îmbunătățire a vremii și să mă asigur că vom recupera toate cadavrele de pe munte”, a spus Woo.

Avalanșa s-a produs marți, în jurul orei 11:30, la scurt timp după ce grupul de schiori a plecat din mai multe cabane din zona montană Frog Lake, potrivit Blackbird Mountain Guides, care avea patru ghizi care conduceau excursia. Schiorii se aflau în zonă încă de duminică.

„Grupul se întorcea la punctul de plecare la sfârșitul unei excursii de trei zile când s-a produs incidentul”, a transmis Blackbird Mountain Guides într-un comunicat marți.

Au dat alarma prin sms-uri de urgență prin satelit

Inițial, s-a știut de nouă persoane dispărute. Biroul șerifului a reușit să păstreze legătura cu cei șase supraviețuitori prin intermediul unui serviciu de mesagerie prin satelit de urgență care le-a permis să trimită mesaje text.

Autoritățile au trimis o echipă de căutare și salvare pe schiuri în zonă marți după-amiază, după ce au primit informații despre avalanșă de la Blackbird Mountain Guides și prin sistemul de mesagerie prin satelit.

Cei șase schiori supraviețuitori s-au adăpostit într-o zonă împădurită, așteptând ore întregi ca echipele de salvare să traverseze terenul periculos, acoperit de avalanșe și de ceață, pentru a ajunge la ei.

Moon a spus că supraviețuitorii au găsit trei cadavre înainte ca echipele de salvare să ajungă la ei. Doi supraviețuitori au fost răniți și au trebuit să fie transportați de echipele de salvare; ceilalți au putut să se deplaseze singuri împreună cu echipele de intervenție în caz de urgență. Doi supraviețuitori au fost spitalizați, ambii cu leziuni care nu le puneau viața în pericol, iar unul a fost externat, potrivit lui Moon.

Când a fost semnalată prima dată avalanșa, se credea că 16 persoane participau la excursie, dar Moon a spus că numărul schiorilor afectați a fost revizuit în jos, deoarece o persoană s-a retras din expediție.