Nicușor Dan: „Președintele recâștigă dreptul de a sesiza CCR pentru orice motive, chiar și după reexaminarea din Parlament”

20-12-2025 | 20:14
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan afirmă că, în urma unei decizii CCR, șeful statului își recâștigă dreptul de a sesiza Curtea pentru orice motive, inclusiv după reexaminarea unei legi de Parlament.

Aura Trif

El arată că este o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018, care întăreşte rolul Preşedintelui ca garant al respectării Constituţiei.

”Curtea Constituţională a decis recent o schimbare esenţială: Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament”, scrie Nicuşor Dan pe Facebook.

”Este o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018, care întăreşte rolul Preşedintelui ca garant al respectării Constituţiei”, arată şeful statului.

Nicuşor Dan precizează că această clarificare a fost făcută în urma sesizării sale, în cadrul căreia Curtea Constituţională a admis obiecţia şi a declarat neconstituţională o lege privind reorganizarea unor unităţi de cercetare.

