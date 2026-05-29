Vizita pe care ar urma să o facă președintele și șeful de la Apărare la blocul din Galați distrus de drona rusească vine la câteva ore de la reuniunea CSAT pe această temă.

„Am avut noaptea trecută un incident grav, în care doi cetăţeni români au fost răniţi, şi întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o ţară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Faţă de această situaţie, Consul General al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persona non grata şi Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa se va închide”, a declarat preşedintele la finalul CSAT.

Nicuşor Dan a spus că „am avut o dronă rusă, Geran 2, plecată din Rusia”.

„Cunoaştem traiectoria, cunoaştem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaştem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone ruseşti, din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a mai spus preşedintele.

Şeful statului a mulţumit pentru solidaritate partenerilor, manifestată atât individual cât şi în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO.

„Asta dovedeşte că există o solidaritate şi o unitate euroatlantică”, a menţionat el.