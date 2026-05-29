Reacția singurului lider UE care a mers la parada lui Putin, după ce s-a prăbușit o dronă rusească peste un bloc din Galați

Oficialul a transmis un mesaj de solidaritate cu România și a cerut reluarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă.

„Cu câteva zile în urmă, am afirmat că, în absența unui dialog între Uniunea Europeană și Federația Rusă, orice dronă rătăcită ar putea duce la o escaladare a tensiunilor pe care s-ar putea să nu o putem gestiona”, a declarat Robert Fico, pe pagina sa de X.

Premierul Slovaciei a făcut apel și la evitarea declarațiilor care ar putea amplifica tensiunile după incidentul din România.

„În legătură cu incidentul cu drona, îmi exprim solidaritatea deplină cu guvernul român, fac apel la reținere în ceea ce privește declarațiile provocatoare și solicit încă o dată deschiderea imediată a dialogului între Uniunea Europeană și Federația Rusă”, a mai spus Fico.

Incidentul a avut loc vineri noaptea, când o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați, provocând o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajele superioare ale imobilului. Două persoane au fost rănite, iar zeci de locatari au fost evacuați.