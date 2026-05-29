Reacția singurului lider UE care a mers la parada lui Putin, după ce s-a prăbușit o dronă rusească peste un bloc din Galați

Premierul slovac Robert Fico a reacționat după incidentul în care o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați și a avertizat asupra riscului unei escaladări a tensiunilor în regiune. 

Oficialul a transmis un mesaj de solidaritate cu România și a cerut reluarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă.

„Cu câteva zile în urmă, am afirmat că, în absența unui dialog între Uniunea Europeană și Federația Rusă, orice dronă rătăcită ar putea duce la o escaladare a tensiunilor pe care s-ar putea să nu o putem gestiona”, a declarat Robert Fico, pe pagina sa de X.

Premierul Slovaciei a făcut apel și la evitarea declarațiilor care ar putea amplifica tensiunile după incidentul din România.

„În legătură cu incidentul cu drona, îmi exprim solidaritatea deplină cu guvernul român, fac apel la reținere în ceea ce privește declarațiile provocatoare și solicit încă o dată deschiderea imediată a dialogului între Uniunea Europeană și Federația Rusă”, a mai spus Fico.

Incidentul a avut loc vineri noaptea, când o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați, provocând o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajele superioare ale imobilului. Două persoane au fost rănite, iar zeci de locatari au fost evacuați.

Robert Fico a participat la ceremoniile de la Moscova

Președintele rus Vladimir Putin l-a primit sâmbătă la Kremlin pe premierul slovac Robert Fico, singurul lider european care a participat la ceremoniile de 9 Mai de la Moscova, relatează AFP.

„Poziția dumneavoastră consecventă în favoarea conservării adevărului istoric impune respect.”, a declarat Vladimir Putin la începutul întâlnirii, lăudând totodată „politica externă suverană” a guvernului slovac.

Rusia, a continuat el, va face „tot posibilul pentru a satisface nevoile energetice” ale Bratislavei.

Declarația are legătură cu faptul că Robert Fico, izolat în cadrul Uniunii Europene din cauza poziției sale pro-ruse, intenționează să continue să se aprovizioneze cu petrol rusesc.

În acest sens, Slovacia a anunțat la sfârșitul lunii aprilie că primește din nou petrol rusesc după ce Kievul a reparat o secțiune a conductei Drujba, care traversează Ucraina și care fusese avariată de un atac aerian rusesc în ianuarie.

La fel ca fostul prim-ministru ungar Viktor Orban, Robert Fico a criticat sprijinul acordat Ucrainei de către UE de la începutul ofensivei Moscovei, precum și politica Bruxellesului de izolare a Rusiei.

Mai multe țări europene au refuzat să permită avionului prim-ministrului slovac să survoleze spațiul lor aerian.

Nicușor Dan, după ședința CSAT: „Consulul general al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata"

Știri Actuale
Cum amenința ambasadorul rus România după drona căzută, în aprilie, în Galați. Declarația ignorată de statul român

După prima dronă rusească căzută în Galați, în aprilie, ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a amenințat direct România, după ce a fost convocat la MAE. A doua dronă, de vineri, care a intrat într-un bloc de locuințe a făcut și victime.
Știri Actuale
O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați. Explozie şi incendiu la un apartament, două persoane la spital

România este în alertă, după ce o dronă rusească de război a lovit, în miez de noapte, un bloc cu 10 etaje din Galați. După impact a urmat o explozie care s-a văzut de la kilometri distanță, iar un apartament a luat foc. Două persoane au fost rănite.
Stiri Politice
AUR contestă concluziile autorităților privind drona din Galați: „Așteptăm expertiza înainte de a condamna agresorul”

AUR afirmă, vineri, că securitatea naţională a fost subminată grav de iresponsabilitatea şi incompetenţa regimului aflat la putere, după ce o dronă a explodat în Galaţi. 

Stiri Politice
Singura măsură concretă anunțată de Nicușor Dan după ședința CSAT: Consulatul Rusiei de la Constanța va fi închis

Consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persona non grata, a anunţat vineri preşedintele Nicuşor Dan, la finalul şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

MApN, despre drona prăbușită la Galați: „Nu este un atac asupra României, ci efectul conflictului din apropiere”

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au dat asigurări, vineri, că "situația este sub control", subliniind că nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele unui conflict desfășurat în imediata apropiere a frontierei.

