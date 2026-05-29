Reacția singurului lider UE care a mers la parada lui Putin, după ce s-a prăbușit o dronă rusească peste un bloc din Galați

Oficialul a transmis un mesaj de solidaritate cu România și a cerut reluarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă.
„Cu câteva zile în urmă, am afirmat că, în absența unui dialog între Uniunea Europeană și Federația Rusă, orice dronă rătăcită ar putea duce la o escaladare a tensiunilor pe care s-ar putea să nu o putem gestiona”, a declarat Robert Fico, pe pagina sa de X.
Premierul Slovaciei a făcut apel și la evitarea declarațiilor care ar putea amplifica tensiunile după incidentul din România.
„În legătură cu incidentul cu drona, îmi exprim solidaritatea deplină cu guvernul român, fac apel la reținere în ceea ce privește declarațiile provocatoare și solicit încă o dată deschiderea imediată a dialogului între Uniunea Europeană și Federația Rusă”, a mai spus Fico.
Incidentul a avut loc vineri noaptea, când o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați, provocând o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajele superioare ale imobilului. Două persoane au fost rănite, iar zeci de locatari au fost evacuați.
Robert Fico a participat la ceremoniile de la Moscova
Președintele rus Vladimir Putin l-a primit sâmbătă la Kremlin pe premierul slovac Robert Fico, singurul lider european care a participat la ceremoniile de 9 Mai de la Moscova, relatează AFP.
„Poziția dumneavoastră consecventă în favoarea conservării adevărului istoric impune respect.”, a declarat Vladimir Putin la începutul întâlnirii, lăudând totodată „politica externă suverană” a guvernului slovac.
Rusia, a continuat el, va face „tot posibilul pentru a satisface nevoile energetice” ale Bratislavei.
Declarația are legătură cu faptul că Robert Fico, izolat în cadrul Uniunii Europene din cauza poziției sale pro-ruse, intenționează să continue să se aprovizioneze cu petrol rusesc.
În acest sens, Slovacia a anunțat la sfârșitul lunii aprilie că primește din nou petrol rusesc după ce Kievul a reparat o secțiune a conductei Drujba, care traversează Ucraina și care fusese avariată de un atac aerian rusesc în ianuarie.
La fel ca fostul prim-ministru ungar Viktor Orban, Robert Fico a criticat sprijinul acordat Ucrainei de către UE de la începutul ofensivei Moscovei, precum și politica Bruxellesului de izolare a Rusiei.
Mai multe țări europene au refuzat să permită avionului prim-ministrului slovac să survoleze spațiul lor aerian.