Președintele României le-a cerut elevilor să continue să creadă în această ţară, chiar dacă pentru generaţia lor nu este uşor. Profesorilor le-a mulţumit pentru tot ceea ce fac, chiar dacă societatea nu i-a tratat întotdeauna aşa cum merită.

”Este o mare bucurie să fiu cu dvs în dimineaţa asta şi vă mărturisesc că este şi un moment de emoţie, aducându-mi aminte de formarea mea ca elev (...) Felicitări pentru faptul că continuaţi să vă formaţi în direcţia unor valori, pentru că trăim o societate în care avem o confuzie de valori şi este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate, cum ar fi respectul pentru ştiinţă şi cunoaştere în societate şi nu e deloc o luptă uşoară, mai ales pentru dvs care vă formaţi şi intraţi în societate nu e deloc uşor”, a declarat, sâmbătă, Nicuşor Dan, la Colegiul Naţional ”Unirea” din Focşani.

Potrivit preşedintelui, în generaţia sa, a fi neconformist însemna să asculţi o anumită muzică sau ”să ai părul puţin mai mare”.

”Pentru dvs, să fii neconformist înseamnă să ai curajul să afirmi nişte valori care pare că sunt desuete, dar sunt valorile pe care societatea asta s-a creat. Nu e uşor”, le-a mai transmis elevilor şeful statului.

Mesajul președintelui Nicușor Dan pentru profesori

Profesorilor, preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis: ”Nu întotdeauna societatea noastră v-a pus la locul pe care-l meritaţi, nu a fost tocmai corectă cu dvs, dar multă lume înţelege şi vă este recunoscătoare pentru faptul că aţi reuşit să ţineţi această societate, dintr-o poziţie uneori ingrată. Mulţumirea mea şi prin mine a societăţii pentru ceea ce faceţi”.

Un alt mesaj al preşedintelui pentru elevi a fost că e o lume complexă, cu multe oportunităţi: ”Îndemul meu este să continuaţi să credeţi în ţara asta pentru că ea, sunt convins, are un mare viitor şi pe termen mediu o să devină tot mai evident acest viitor”.

Nicușor Dan este sâmbătă la Focşani unde, de la ora 11.00, va participa la manifestările organizate cu ocazia sărbătoririi a 167 de ani de la Unirea Principatelor.

