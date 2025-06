Nicuşor Dan, după cazul crimei din cartierul Cosmopolis: „Acest fenomen nu este tolerat de statul român”

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat despre crima care a avut loc în weekend şi care a avut ca victimă o tânără însărcinată, care a fost ucisă de fostul partener în stradă.

„Ca primar al Bucureştiului am făcut nişte lucruri în direcţia asta şi, da, răspunsul este afirmativ. Adică, pe de o parte, trebuie să facem publicitate în rândul larg al populaţiei că acest fenomen nu este tolerat de statul român”, a spus şeful statului.

Preşedintele a mai afirmat că, pe de altă parte, trebuie să extindem reţeaua de centre la care victimele violenţei domestice pot să apeleze.

Cine este victima

Tânăra ucisă se numea Teodora Marcu și a devenit cunoscută după ce a participat cu logodnicul ei, care i-a devenit apoi soț, la o emisiune pentru cupluri. S-a născut în Onești la fel ca ucigașul ei și potrivit polițiștilor din Bacău, în anul 2021 ceruse în instanță un ordin de protecție împotriva lui.

Florea Mugurel, adjunctul IPJ Ilfov: „Pe numele autorului a fost emis un ordin de protecție în anul 2021 de judecătoria Bacău în urma unei sesizări depuse de victimă. A fost supravegheat de poliția Bacău, nu au fost observate încălcări.”

Rudele Teodorei susțin că nu știau că individul o amenința.

Vasile Mădălina, rudă cu victima: „A fost fată cuminte o învăţat foarte bine la şcoală nu s-a auzit nimic despre ea. O tragedie ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat doar Dumnezeu ştie”.

Reporter: Pe el l-aţi văzut vreodată pe aici? Ea v-a zis vreodată despre el că ar fi violent şi că s-ar simţi în pericol?

Vasile Mădălina, rudă cu victima: „Nu, nu l-am văzut. Nu, nu, niciodată.”

Cine este criminalul

Bărbatul care a ucis-o pe Teodora se numea Robert Lupu, iar vecinii lui din Bacău știau că e un om violent.

Nicolae Bogea, vecin cu suspectul: „Îl ştiu că m-am certat cu el o dată. Era în bloc la nepotul meu şi făcea figuri. Un pic nebun sărit. Aici a avut nişte fete cu videochat. Cam aşa îşi câştiga el banii”.

Sorin Vrânceanu, vecin cu suspectul: „Știu că a fost abandonat de părinţi şi a crescut la orfelinat. Tatăl e decedat şi are un frate vitreg. L-am mai văzut acum 2 luni. Am stat de vorbă cu el şi mi s-a părut că are un comportament ciudat”.

Polițiștii din Bacău au mai aflat că suspectul a fost căsătorit și are o fată de 18 ani. Aceasta a reclamat că soțul Teodorei i-ar fi transmis mesaje de amenințare. Așa că polițiștii din Bacău au emis un ordin de protecție provizoriu.

Soțul Teodorei este artist, iar în momentul când i-a fost ucisă soția se întorcea din Republica Moldova unde susținuse un spectacol.

